Торонто обміняє Анунобі у Нью-Йорк і отримає Барретта

Джерело - Чемпіон.
Торонто близький до обміну форварда О Джі Анунобі у Нью-Йорк.
Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.
Репторс отримають форварда Ар Джей Барретта, захисника Іммануела Куїклі та вибір Нью-Йорка у другому раунді драфту-2024.
Також до Нікс приєднається центровий Прешес Ачіува.
The Toronto Raptors are finalizing a trade to send OG Anunoby to the New York Knicks for a package including RJ Barrett, Immanuel Quickley and draft considerations, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Z81TH1EexF— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 30, 2023
Раніше Старий Луцьк підписав американського захисника.
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