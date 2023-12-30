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Торонто обміняє Анунобі у Нью-Йорк і отримає Барретта

Також до Нікс приєднається центровий Прешес Ачіува
Сьогодні 20:17 175 0
Торонто обміняє Анунобі у Нью-Йорк і отримає Барретта
#Торонто, #Нью-Йорк Нікс

Джерело - Чемпіон.

Торонто близький до обміну форварда О Джі Анунобі у Нью-Йорк.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Репторс отримають форварда Ар Джей Барретта, захисника Іммануела Куїклі та вибір Нью-Йорка у другому раунді драфту-2024.

Також до Нікс приєднається центровий Прешес Ачіува.

Раніше Старий Луцьк підписав американського захисника.

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