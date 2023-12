Торонто обміняє Анунобі у Нью-Йорк і отримає Барретта

Торонто близький до обміну форварда О Джі Анунобі у Нью-Йорк.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Репторс отримають форварда Ар Джей Барретта, захисника Іммануела Куїклі та вибір Нью-Йорка у другому раунді драфту-2024.

Також до Нікс приєднається центровий Прешес Ачіува.

The Toronto Raptors are finalizing a trade to send OG Anunoby to the New York Knicks for a package including RJ Barrett, Immanuel Quickley and draft considerations, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Z81TH1EexF