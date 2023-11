Халібертон встановив вражаючий рекорд XXI століття в НБА

Захисник Індіани Пейсерз Тайріз Халібертон у матчі регулярного чемпіонату НБА з Шарлотт Горнетс (124:125) повторив кар’єрний рекорд результативності.

Про це повідомляє ESPN.

Халібертон набрав 43 очки і 12 передач. Вперше в історії Індіани гравцеві вдалося набрати понад 40 очок та 10 передач в одній грі.

Пейсерз набрали 50 очок у третій чверті, Халібертон - 25 з них, а також 6 передач. Він повторив рекорд Джордана Нвори за очками за 12-хвилинку в історії організації. Тайріз також став першим гравцем НБА з 1996 року, який за одну чверть зміг набрати статистику 25-5.

While it came in a loss, Tyrese Haliburton scored 25 points and recorded 6 assists in the 3rd quarter against the Hornets on Saturday.



He's the first player in the play-by-play era (since 1996-97) to record 25 Pts and 5 Ast in a single quarter. pic.twitter.com/coMA9zzdk8