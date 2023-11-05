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Халібертон встановив вражаючий рекорд XXI століття в НБА

Сьогодні 19:55 145 0
Халібертон встановив вражаючий рекорд XXI століття в НБА

Джерело - Чемпіон.

Захисник Індіани Пейсерз Тайріз Халібертон у матчі регулярного чемпіонату НБА з Шарлотт Горнетс (124:125) повторив кар’єрний рекорд результативності.

Про це повідомляє ESPN.

Халібертон набрав 43 очки і 12 передач. Вперше в історії Індіани гравцеві вдалося набрати понад 40 очок та 10 передач в одній грі.

Пейсерз набрали 50 очок у третій чверті, Халібертон - 25 з них,  а також 6 передач. Він повторив рекорд Джордана Нвори за очками за 12-хвилинку в історії організації. Тайріз також став першим гравцем НБА з 1996 року, який за одну чверть зміг набрати статистику 25-5.

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