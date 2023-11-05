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Бостон Михайлюка здолав Бруклін, Сакраменто Леня поступився Г’юстону: результати матчів НБА

Сьогодні 09:32 150 0
Бостон Михайлюка здолав Бруклін, Сакраменто Леня поступився Г’юстону: результати матчів НБА
Фото: Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

НБА - Регулярний чемпіонат
05 листопада

Філадельфія - Фінікс 112:100 (25:24, 27:21, 28:30, 32:25)

Індіана - Шарлотт 124:125 (27:27, 19:27, 50:38, 28:33)

Орландо - Лейкерс 120:101 (39:25, 28:26, 34:29, 19:21)

Новий Орлеан - Атланта 105:123 (35:27, 25:26, 23:41, 22:29)

Г'юстон - Сакраменто 107:89 (33:19, 26:34, 12:15, 36:21)

Олексій Лень провів на майданчику 3 хвилини, за які зробив 1 підбирання.

Бруклін - Бостон 114:124 (34:34, 24:36, 30:21, 26:33

Святослав Михайлюк на паркеті не з'явився.

Міннесота - Юта 123:95 (29:27, 26:23, 37:27, 31:18)

Денвер - Чикаго 123:101 (23:22, 28:31, 35:21, 37:27)

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