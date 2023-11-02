Кривбас поступився Прикарпаттю-Говерлі в Суперлізі

Найрезультативнішим у матчі став Ілля Кабацюра

Джерело - Чемпіон.

Кривбас програв Прикарпаттю-Говерлі в матчі Суперліги України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 54:71.

Найрезультативнішим у матчі став Ілля Кабацюра, який набрав 21 очко, 4 підбирання, 2 передачі.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

2 листопада

Кривбас - Прикарпаття-Говерла 54:71 (12:18, 12:13, 18:23, 12:17)

Кривбас: Тіщенко (15 + 8 підбирань + 2 передачі), Бречка (13 + 3 передачі), Мартинов (12 + 3 підбирання + 1 передача)

Прикарпаття-Говерла: Кабацюра (21 + 4 підбирання + 2 передачі), Старцев (16 + 1 підбирання + 4 передачі), Лесик (12 + 10 підбирань + 3 передачі)

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