Джерело - Чемпіон.
Член Залу слави Дікембе Мутомбо має серйозні проблеми зі здоров’ям.
Про це повідомляє NBA Communications.
У Мутомбо виявлено пухлину головного мозку. Легендарний центровий пройде курс лікування в Атланті.
The following was released by the NBA. pic.twitter.com/LdK0EuwK7o— NBA Communications (@NBAPR) October 15, 2022
Конголезець відіграв у НБА 18 сезонів. Його 4 рази було визнано найкращим захисним гравцем ліги, 8 разів він брав участь у Матчі всіх зірок.
В останні роки Мутомбо активно займався розвитком медицини, освіти та покращенням інших соціальних можливостей мешканців Конго.
Раніше повідомлялося, що Михайлюк отримає місце в ростері Нікс.