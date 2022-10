Член Залу слави Дікембе Мутомбо має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє NBA Communications.

У Мутомбо виявлено пухлину головного мозку. Легендарний центровий пройде курс лікування в Атланті.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/LdK0EuwK7o