Джерело - Чемпіон.

Член Залу слави Дікембе Мутомбо має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє NBA Communications.

У Мутомбо виявлено пухлину головного мозку. Легендарний центровий пройде курс лікування в Атланті.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/LdK0EuwK7o — NBA Communications (@NBAPR) October 15, 2022

Конголезець відіграв у НБА 18 сезонів. Його 4 рази було визнано найкращим захисним гравцем ліги, 8 разів він брав участь у Матчі всіх зірок.

В останні роки Мутомбо активно займався розвитком медицини, освіти та покращенням інших соціальних можливостей мешканців Конго.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк отримає місце в ростері Нікс.