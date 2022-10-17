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У легенди НБА Мутомбо виявлено пухлину головного мозку

Сьогодні 06:24 216 0
У легенди НБА Мутомбо виявлено пухлину головного мозку

Джерело - Чемпіон.

Член Залу слави Дікембе Мутомбо має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє NBA Communications.

У Мутомбо виявлено пухлину головного мозку. Легендарний центровий пройде курс лікування в Атланті.

Конголезець відіграв у НБА 18 сезонів. Його 4 рази було визнано найкращим захисним гравцем ліги, 8 разів він брав участь у Матчі всіх зірок.

В останні роки Мутомбо активно займався розвитком медицини, освіти та покращенням інших соціальних можливостей мешканців Конго.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк отримає місце в ростері Нікс.

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