Михайлюк отримає місце в ростері Нікс

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк отримає місце в ростері Нью-Йорк Нікс на сезон 2022/23 і увійде до числа 15 гравців команди.

Про це повідомляє журналіст SNY.tv Як Беглі.

Окрім Святослава до складу увійде ще один захисник Райан Арчідіяконо. Водночас Нікс вирішили попрощатися із Джеймсом Акінджо, Джаленом Гаррісом та Дакуаном Джефрісом.

Knicks announce that they’ve waived James Akinjo, Jalen Harris and DaQuan Jeffries. Roster seems set, at the moment, as Svi Mykhailiuk remains on 15-man roster. Ryan Arcidiacono will make regular season 15-man roster. Trevor Keels & Feron Hunt are on 2-way deals.