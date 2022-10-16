Михайлюк отримає місце в ростері Нікс

Джерело - Чемпіон.

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк отримає місце в ростері Нью-Йорк Нікс на сезон 2022/23 і увійде до числа 15 гравців команди.

Про це повідомляє журналіст SNY.tv Як Беглі.

Окрім Святослава до складу увійде ще один захисник Райан Арчідіяконо. Водночас Нікс вирішили попрощатися із Джеймсом Акінджо, Джаленом Гаррісом та Дакуаном Джефрісом.

Knicks announce that they’ve waived James Akinjo, Jalen Harris and DaQuan Jeffries. Roster seems set, at the moment, as Svi Mykhailiuk remains on 15-man roster. Ryan Arcidiacono will make regular season 15-man roster. Trevor Keels & Feron Hunt are on 2-way deals. — Ian Begley (@IanBegley) October 15, 2022

Михайлюк взяв участь в одному передсезонному матчі Нью-Йорка: у грі з Індіаною українець з’явився на майданчику, відіграв більше 7 хвилин, за які набрав 8 очок (1/1 двоочкові, 2/3 триочкові) та зробив 1 перехоплення.

В минулому сезоні Михайлюк зіграв 56 матчів за Торонто, набираючи в середньому 4.6 очка за гру. Нагадаємо, перед початком тренувального табору українець підписав з клубом із “Нью-Йорку” негарантований контракт.