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Михайлюк отримає місце в ростері Нікс

Сьогодні 19:55 247 0
Михайлюк отримає місце в ростері Нікс
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк отримає місце в ростері Нью-Йорк Нікс на сезон 2022/23 і увійде до числа 15 гравців команди. 

Про це повідомляє журналіст SNY.tv Як Беглі.

Окрім Святослава до складу увійде ще один захисник Райан Арчідіяконо. Водночас Нікс вирішили попрощатися із Джеймсом Акінджо, Джаленом Гаррісом та Дакуаном Джефрісом.

Михайлюк взяв участь в одному передсезонному матчі Нью-Йорка: у грі з Індіаною українець з’явився на майданчику, відіграв більше 7 хвилин, за які набрав 8 очок (1/1 двоочкові, 2/3 триочкові) та зробив 1 перехоплення.

В минулому сезоні Михайлюк зіграв 56 матчів за Торонто, набираючи в середньому 4.6 очка за гру. Нагадаємо, перед початком тренувального табору українець підписав з клубом із “Нью-Йорку” негарантований контракт.

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