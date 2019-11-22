Багатскіс: Ми повинні виграти у Мінську, щоб дві команди з України вийшли з групи

Київ-Баскет готовий допомогти Дніпру вийти з групи у Кубку Європи FIBA.

Про це наставник київської команди Айнарс Багатскіс заявив клубній прес-службі.

"Турнірні розклади перед останнім туром? Скажу дві речі: мені абсолютно байдужі інші команди. Для мене важливий тільки Київ-Баскет. Але якщо ми можемо допомогти Дніпру вийти з групи, то чому б і ні? Ми повинні виграти в Мінську і дві команди вийдуть з групи. Звичайно, Дніпро теж має виграти у Левськи", - зазначив Багатскіс.