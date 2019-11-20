 Київ-Баскет розібрався із Левскі у Кубку Європи | Баскетбол | Champion.com.ua
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Київ-Баскет розібрався із Левскі у Кубку Європи

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Київ-Баскет підвищив свої шанси на вихід із групи
Київ-Баскет розібрався із Левскі у Кубку Європи
#Київ-Баскет, #Кубок Європи

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет у матчі групового раунду Кубка Європи FIBA розгромив болгарський Левскі.

Київ-Баскет зміг захопити ініціативу із перших хвилин матчу. Хоча першими рахунок у грі відкрили гості, команда Айнарса Багатскіса змогла відповісти вражаючим ривком 18:0, після якого Левскі не могли прийти до тями.

Перемога дозволила Київ-Баскет набрати 8 очок та посісти друге місце у групі. Доля двох путівок до наступного раунду вирішиться в останньому 6-му турі через тиждень, 27 листопада.

Кубок Європи ФІБА

Група F

5 тур, 20 листопада

Київ-Баскет - Левскі 86:66 (26:10, 22:12, 18:21, 20:23)

Раніше, Дніпро взяв реванш у Цмокі-Мінськ у Кубку Європи.

Нагадаємо, Київ-Баскет зазнав нищівної поразки у Кубку Європи.

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