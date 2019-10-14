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У Китаї відновили трансляції передсезонних ігор НБА

Сьогодні 19:15 137 0
Клуби зазнали фінансових втрат
У Китаї відновили трансляції передсезонних ігор НБА
#НБА, #Китай

Джерело - xsport.ua.

Стрімінговий сервіс Tencent відновив показ передсезонних матчів команд НБА після скандалу, спровокованого генеральним менеджером Х'юстон" Деріла Морі.

Про це повідомляє Tech Node.

Через конфлікт з китайською владою Ліга могла втратити близько близько 1.5 мільярдів  доларів. 14-го жовтня передплатники Tencent побачили трансляції трьох передсезонних ігор.

Комісіонер НБА Адам Сільвер привернув легенду НБА  Яо Міна для врегулювання ситуації, що склалася.

Раніше, команди НБА готуються до зниження зарплат через конфлікт з Китаєм.

Нагадаємо, через конфлікт з Китаєм НБА  втратить близько 4 мільярдів доларів. Центральне телебачення Китаю (CCTV) відмовилося від показу товариських матчів Національної баскетбольної асоціації (НБА) через скандал навколо твіту генерального менеджера клубу НБА Х'юстон Рокетс Деріла Морі на підтримку протестів у Гонконзі.

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