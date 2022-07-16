Климець не змогла подолати кваліфікацію в метанні молота на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Ірина Климець завершила виступи на чемпіонаті світу з легкої атлетики на стадії кваліфікації.

Українка в найкращій спробі метнула снаряд на 68.20, чого виявилось замало для потрапляння в фінал. До фіналу виходили спортсменки, які подолали бар'єр в 73.50 або 12 кращих результатів за підсумками кваліфікаційних груп.

Група A

Група B

Михайло Кохан і Андрій Проценко пробилися до фіналів у метанні молота та стрибках у висоту відповідно. У спортивні ходьбі на 20 км Олена Собчук і Ганна Шевчук дісталиля фінішу 11-ю і 12-ю.