Футбол під час війни: як займатись спортом в буремні часи

Напад російських окупантів сильно змінив життя українців – ми вже звикли ховатись в укриття під час повітряної тривоги, донатити на ЗСУ тощо. Проте, зупинятись жити не варто. Навчання, спорт, кіно – все це не варто виключати зі свого життя, тим паче, що таким чином можна допомагати армії.

Саме тому в Україні, попри непрості умови, проводиться чемпіонат України з футболу. Такі команди як Динамо чи Шахтар мають цілу низку вболівальників, які захищають Україну в ЗСУ. Давати воїнам можливість порадіти перемогам улюблених команд також важливо, хоча це далеко не єдиний позитив від футболу для України.

Як футбол може допомогти Україні у війні з росією?

Дуже часто кажуть, що футбол – гра мільйонів, і це правда. Саме цей вид спорту є найпопулярнішим у світі, відповідно, має неймовірну кількість глядачів по всьому світу. Футболісти часто є медійними особистостями, що у випадку з нашою країною має чималі плюси. Зокрема, Андрій Шевченко та Олександр Зінченко організували благодійний матч у Лондоні (відбудеться 5 серпня), в якому будуть залучена велика кількість футбольних зірок. Зібрані кошти підуть на реконструкцію Михайло-Коцюбинської школи в Чернігівській області.

Гравці також можуть просувати деякі важливі для нашої країни теми. Так, під час однієї з прес-конференцій, Олександр Зінченко, закликав надати Україні винищувачі F-16. З 24 лютого українські гравці, які виступають за кордоном, намагаються доносити іноземцям про жахи війни в Україні та необхідність їхньої допомоги.

При цьому, російська пропаганда у футболі не матиме великого впливу. Все через усунення російських клубів від участі в єврокубках, а національної збірної – в офіційних змаганнях від УЄФА. Проте, на цьому не варто зупинятись – лише перемога України у війні дозволить нарешті розслабитись у боротьбі з окупантами.

Футбол для простих людей – яка користь з нього?

Звісно, що футболом займаються не лише професіонали – чимало дітлахів, та й просто поціновувачів цього виду спорту намагаються час від часу вибиратись пограти з друзями. Це і є найбільша користь – можливість відволіктись від жахів війни та зайнятись чимось цікавим і сприятливим для здоров’я.

Футбол розвиває не лише індивідуальні якості, зокрема, швидкість, реакцію тощо, але й вчить діяти в команді. Саме взаємодія між партнерами інколи може бути вирішальною, а її досягнути можна, якщо добре розумієш усіх гравців у команді. Якщо ви відчуваєте, що ваша команда має непоганий рівень, то можна заявитись на товариські турніри – на деяких з них організовують збори на ЗСУ. Внесок кількох команд за участь цілком може врятувати життя на фронті, тож така допомога теж є важливою.

Де і як навчитись грати футбол?

Футболу, як і багатьом іншим хобі, можна навчитись. Багато хто обходиться без тренувань – достатньо грати з друзями у дворі та відточувати навики, які побачили по телевізору. Саме тому в дітей часто з’являються кумири серед футболістів – Роналду, Мессі, Мбаппе чи інші футбольні зірки надихають дітей по всьому світу.

Цілком можливо, що ці дітлахи в майбутньому зможуть так само стати зірками. Найяскравіший приклад – той же Кіліан Мбаппе, який зараз є однією з найбільших фігур у світовому футболі. Француз захоплювався грою Кріштіану Роналду у дитинстві, а в 2021 році став суперником свого кумира в матчі між збірними Франції та Португалії.

Але щоб досягнути такого рівня, необхідні і тренування. Якщо дитина горить футболом, то найкращим виходом для батьків стане футбольний гурток. Дитячих команд в Україні вистачає, хоча далеко не в кожну просто потрапити. Зокрема, в школи Шахтаря чи Динамо потрапляють найкращі з найкращих.

Якщо дитина не має бажання грати в якійсь команді, але хоче навчитись правильно бити по м’ячу, віддавати пас чи приймати м’яч – можна знайти персонального тренера. Так малеча зможе відточити базові речі (і не тільки), які будуть допомагати під час матчів з друзями. Часом достатньо знати, як потрібно поставити ногу, повернути корпус. Ці банальні речі професіональні футболісти виконують не задумуючись, але вони є напрочуд корисними на футбольному полі.

Для того, аби дитина почала займатись з персональним тренером, потрібно небагато. Перш за все – бажання малечі. Коли знайдете тренера – ознайомтесь з відгуками про нього або поспілкуйтесь особисто, адже ви маєте знати, кому довіряєте власну дитину. Ви можете переглянути, як проходять тренування, аби остаточно переконатись, що це слушний варіант.

Якщо все влаштовує, то приводьте своє чадо. Звертайте увагу на те, які емоції в дитини після занять футболом. Якщо все добре, то навіть попри важке тренування, в неї буде задоволення та купа позитивних емоцій – чи то від вивченого нового трюку, чи то від красивого гола. Але футбол – це не єдиний вид спортом, який може подобатись дітям. Запитайте, чим саме малеча хотіла б займатись – персонального тренера можна знайти і з інших видів спорту.