Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

У квітні 2019 року Всесвітня організація охорони здоров'я випустила нові рекомендації з питань фізичної активності й малорухливого способу життя у дітей до 5 років. Головний меседж цього документа досить простий – дитині потрібно менше сидіти, а більше рухатися.

Такий висновок може здатися дивним багатьом батькам дітей дошкільного віку. Що значить менше сидіти? Адже хлопчики та дівчатка постійно рухаються. Для того, щоб перевірити рівень рухливості дитини, порахуйте скільки часу вона проводить біля екранів гаджетів, сидячи на стільці, у колясці або в автокріслі.

Помилки дорослих

Чимало батьків використовують прогулянкові коляски навіть, якщо дитина вже впевнено ходить. Звичайно, обставини бувають різними. Наприклад, хочемо погуляти у парку, але туди довго йти пішки. Коляски зазвичай розраховані на використання до трирічного віку. Деяким батькам просто не хочеться стежити за активним малюком, набагато простіше посадити його у прогулянкову модель і пристебнути ременями безпеки. Варіанти з педалями та батьківськими ручками також не можна назвати корисними для розвитку активності, оскільки діти у них подорожують переважно як пасивні пасажири.

Активний малюк може заважати дорослим. Хлопчик разом з машинкою подорожує по квартирі, автомобіль долає перешкоди, видає гучні звуки. Батьки пропонують змінити заняття – подивитися мультфільми. Такий спосіб використовується практично завжди, коли дитяча активність заважає дорослим займатися своїми справами.

Рекомендації ВООЗ

Гаджети поступово витісняють рухливі ігри. Але протягом доби дитині 3-4 років потрібно 180 хвилин рухатись, з них 60 хвилин повинні складати заняття середньої й високої інтенсивності. Максимально допустимий час перегляду телевізора протягом дня не більше 1 години.

Для підвищення активності будуть корисні ігри з м'ячем, катання на беговелі, велосипеді, самокаті, роликових ковзанах, вправи з хула-хупом і скакалкою. Купити дитячі транспортні засоби та спортивне приладдя можна в інтернет-магазині panama.ua. Важливо чергувати рухливість із читанням казок, виконанням творчих робіт, а також із заняттями, які вимагають посидючості (наприклад, конструктор, пазли, мозаїка, настільні ігри).

Фізичні вправи та рухливі розваги вдома й на свіжому повітрі допомагають:

поліпшити стан кардіореспіраторної (серце й легені), а також кістково-м'язової системи;

нормалізують рівень артеріального тиску й вміст глюкози у крові;

формують здатність до цілеспрямованої діяльності;

підтримують стабільну вагу;

покращують настрій і підвищують самооцінку;

знижують ризик розвитку депресивних станів, перешкоджають накопиченню негативних емоцій.

Малорухливий спосіб життя у хлопчиків і дівчаток дошкільного та молодшого шкільного віку може стати причиною ожиріння, викликати порушення сну і постави. Він ускладнює соціальну адаптацію дитини, негативно впливає на психоемоційний стан, збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Оздоровча гімнастика та заняття спортом

Ще один спосіб гармонійного фізичного розвитку – це відвідування різних спортивних гуртків і секцій. У 2-3 роки хлопчики й дівчатка зазвичай досить рухливі – бігають, стрибають і часто падають. Батькам потрібно не намагатися штучно знизити активність, саджаючи їх біля екрана телевізора чи комп'ютера, а підібрати таке заняття, яке направить їхню енергію у потрібний напрямок. Це може дитяча йога, стрибки на батуті, катання на беговелі, танці, плавання у басейні. Особливе значення має оздоровча гімнастика. Це комплекс вправ, що сприяє зміцненню опорно-рухового апарату й імунної системи.

Оздоровча гімнастика буває різних видів:

Ритмічна. Передбачає виконання нескладних вправ під музику. Вона створює позитивний настрій, позбавляє від зайвої ваги, зміцнює серцевий м'яз, розвиває музикальний слух, покращує комунікативні навички.

Гігієнічна гімнастика. Це нетривалі заняття, які виконуються переважно у ранкові години. Щадний комплекс вправ корисний для підвищення тонусу, створює гарний настрій на весь день. Позитивний ефект помітний тільки, якщо вправи виконуються із задоволенням, без примусу.

Загальна. Основне завдання – всебічно фізичний розвиток і рівномірний розподіл навантаження на різні групи м'язів.

Силова. Передбачає роботу з гантелями, а згодом із гирями, штангою. Але силові навантаження можна починати приблизно з 6 років.

У міру дорослішання можливостей стає більше. Так у 4-5 років, крім катання на лижах і роликових ковзанах, хлопчики й дівчатка вже можуть відвідувати спортивні секції. Найчастіше, це великий теніс. У такі секції дітей приймають навіть з 3-х років, але єдиної думки по віковим нормам немає. Повноцінні тренування починаються у 5 років. Вважається, що саме у цьому віці дитина здатна засвоїти правила гри та витримати певні навантаження.

Фігурне катання є одним з найбільш ранніх видів спорту. У секції приймають вже в 4 роки. Подібне заняття підходить тим, у кого добре розвинені уважність, спритність, рухливість, а також необхідна стійкість до низьких температур. У 5-6 років дітям особливо подобаються ігрові, командні види спорту – футбол, хокей, волейбол, баскетбол, гандбол та інші.

Віддаючи початківця у спортивну секцію, деякі батьки вважають, що він практично відразу повинен досягти високих результатів. Тому дорослі навіть у домашніх умовах намагаються продовжити тренування. Важливо дотримуватися рекомендацій спортивного наставника. Якщо тренер не дає домашніх завдань, батькам не слід проявляти ініціативу, а ранкової гімнастики буде цілком достатньо. Важливо встановити баланс між активними й пасивними заняттями. Надмірні навантаження стають причиною хронічної втоми.

Педагоги відзначають, що діти дошкільного віку, які відвідували спортивні секції та гуртки, мають міцний імунітет, легше й швидше включаються у навчальний процес, більш самостійні та дисципліновані.