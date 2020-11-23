 Игровые автоматы Iron Dog Studio. Обзор провайдера | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Игровые автоматы Iron Dog Studio. Обзор провайдера

Сьогодні 15:22 109 0
Игровые автоматы Iron Dog Studio. Обзор провайдера

Провайдер Iron Dog Studio является одним из самых молодых на рынке, начав выпускать софт для онлайн казино в 2017 году. К сегодняшнему дню на портале cash-play-avtomaty.info представлены несколько десятков слотов данного бренда, играть в которые можно бесплатно и на реальные деньги. Посмотреть полный список игр можно в разделе https://cash-play-avtomaty.info/cat_avtomat/vulkan-na-dengi/, запуская любую из них в один клик через браузер на компьютере или смартфоне.

О компании

Несмотря на то что история Iron Dog Studio насчитывает все несколько лет, ее корни значительно глубже и восходят к 2003 году, когда была образована студия 1 × 2 Network. Изначально коллектив программистов и дизайнеров занимался разработкой виртуальных спортивных игр, а позднее включил в круг интересов и видеослоты. Их разработку было решено передать новым структурным подразделениям, одним из которых и стала Iron Dog Studio. Коллектив предлагает креативные решения, создавая слоты с инновационной механикой, неизменно высокими коэффициентами возврата, множеством бонусных функций и приятных сюрпризов для игроков. Кроме того студия создает качественное программное обеспечение и системы управления сайтами онлайн казино и букмекерскими конторами.

Лучшие игры бренда

По данным портала cash-play-avtomaty.info ТОП 10 игр Iron Dog Studios выглядит так:

  • Barbarian Gold (Золото язычников);
  • Pirate Kingdom Megaways (Королевство пиратов);
  • Treasure of Horus Scratch (Сокровища Хоруса);
  • Blood Queen Scratch (Кровавая королева);
  • Richie in Vegas (Богатства Вегаса);
  • Neon Jungle (Неоновые Джунгли);
  • Rainbow Wilds (Радужное безумие);
  • Cosmic Crystals (космические кристаллы);
  • Crown of Avalon (Корона Авалона);
  • Royal Panda Branded Megaways (Королевский Панда);

Рейтинг составлялся на основе реальных отзывов игроков и экспертных оценок. Все слоты имеют стильное оформление и интересные игровые сюжеты. Очень интересен Cosmic Crystals, в котором вы будете гарантированно получать выигрыш в каждом раунде. Механика данной игры такова, то в каждом раунде будут запускаться респины до тех пор, кока не выпадет выигрышная комбинация. Кроме того предусмотрены липкие джокеры, наборы бесплатных вращений с дополнительным множителем.

Все игры имеют адаптивный дизайн, что позволяет запускать их на компьютерах, смартфонах и планшетах. Чтобы делать реальные денежные ставки следует пополнить депозит с банковской карты или электронных кошельков. Выводить деньги можно аналогичным способом. Изучайте описания слотов на cash-play-avtomaty и пробуйте играть в них в бесплатном демонстрационном режиме. Его функционал полностью соответствует полной версии. Используйте виртуальные монетки, чтобы изучать игры и их правила, пробовать различные стратегии, выбирая ту, которая даст максимальный профит, чтобы впоследствии применить ее к реальным ставкам.

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