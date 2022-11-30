Сербія - Швейцарія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група G. 3-й тур 2 грудня, 2022 рік. 21:00 СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ Стадіон 974 (Доха, Катар) Головний арбітр -

У матчі 3 туру в групі G на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Сербії протистоятиме збірній Швейцарії. Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня, о 21:00 за київським часом на стадіоні 974 у Досі, який вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи збірна Камеруну зіграє з Бразилією.

Сербія

Місце в рейтингу ФІФА - 21

Збірна Сербії двічі брала участь у фінальних частинах ЧС - у 2010 та 2018 роках. Груповий етап обидва рази команда не подолала. У відборі на ЧС-2022 збірна Сербії виграла групу А і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 Сербія зазнала поразки від Бразилії - 0:2. У другому турі Сербія зіграла внічию з Камеруном - 3:3.

Склад:

Воротарі: Марко Дмитрович (Севілья, іспанія), Предраг Райкович (Мальорка, Іспанія), Ваня Милинкович-Савич (Торіно, Італія). Захисники: Стефан Митрович (Хетафе, Іспанія), Нікола Миленкович (Фіорентина, Італія), Страхіня Павлович (РБ Зальцбург, Австрія), Мілош Велькович (Вердер, Німеччина), Філіп Младенович (Легія, Польща), Страхіня Еракович (Црвена Звезда) ), Срджан Бабич (Альмерія, Іспанія). Півзахисники: Неманья Гудель (Севілья, Іспанія), Сергій Милинкович-Савич (Лаціо, Італія), Саша Лукич (Торіно, Італія), Марко Груїч (Порту, Португалія), Філіп Костич (Ювентус, Італія), Урош Рачич (Брага, Португалія), Іван Ілич, Дарко Лазович (обидва - Верона, Італія), Андрій Живкович (ПАОК, Греція), Неманья Максимович (Хетафе). Нападники: Душан Тадич (Аякс, Нідерланди), Александар Мітрович (Фулгем Англія), Душан Влахович (Ювентус, Італія), Філіп Джуричич (Сампдорія, Італія), Лука Йовіч (Фіорентина, Італія), Неманья Радонич (Торіно, Італія).

Швейцарія

Місце в рейтингу ФІФА - 15

Збірна Швейцарії брала участь у фінальних частинах 11-ти ЧС. Тричі швейцарці виходили до 1/4 фіналу. У відборі на ЧС-2022 команда виграла групу С (набрала 18 очок) і напряму потрапила на турнір.

У першому турі ЧС-2022 збірна Швейцарії здолала Камерун (1:0), у другому - поступилася Бразилії (0:1).

Склад:

Воротарі: Янн Зоммер (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Йонас Омлін (Монпельє, Франція), Філіпп Кен (РБ Зальцбург, Австрія). Захисники: Мануель Аканджі (Манчестер Сіті, Англія), Ерай Джемерт (Валенсія, Іспанія), Ніко Ельведі (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Рікардо Родрігес (Торіно, Італія), Фабіан Шер (Ньюкасл, Англія), Сільван Відмер (Майнц, Німеччина), Едімілсон Фернандеш (Майнц, Німеччина). Півзахисники: Мішель Ебішер (Болонья, Італія), Фабіан Фрай (Базель), Ремо Фройлер (Ноттінгем Форест, Англія), Ардон Яшарі (Люцерн), Фабіан Рідер (Янг Бойз), Джибріл Соу (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Граніт Джака (Арсенал, Англія), Деніс Закарія (Челсі, Англія). Нападники: Бріл Емболо (Монако, Франція), Крістіан Фасснахт (Янг Бойз), Ноа Окафор (РБ Зальцбург), Харіс Сеферович (Галатасарай, Туреччина), Джердан Шакірі (Чикаго, США), Ренато Штеффен (Лугано), Рубен Варгас (Аугсбург, Німеччина).

Група G

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 2 2 0 0 3-0 6 2 Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 1 4 Сербія 2 0 1 1 3-5 1

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія

2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Факти: Перемога над Сербією принесе путівку для Швейцарії. Розраховувати на перше місце їм складніше - треба сподіватися на поразку бразильців та відіграш трьох голів. Сербії потрібно перемагати Швейцарію, а при умові перемоги Камеруну, то робити це більш переконливіше.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;

Пряма червона картка: –4 бали;

Жовта та пряма червона картки: –5 бали;

8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Збірні Сербії та Швейцарії між собою зустрічалися один раз. Це було на попередньому чемпіонаті світу - у 2018 році Швейцарія святкувала перемогу з рахунком 2:1.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Сербії - 2,65, на перемогу Швейцарії - 2,80, на нічию - 3,35.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.