Камерун - Бразилія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група G. 3-й тур 2 грудня, 2022 рік. 21:00 КАМЕРУН - БРАЗИЛІЯ Стадіон Лусаїл Айконік (Лусаїл, Катар) Головний арбітр -

У матчі 3 туру в групі G на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Камеруну протистоятиме збірній Бразилії. Матч відбудеться у п'ятницю, 2 грудня, о 21:00 за київським часом на стадіоні Лусаїл Айконік у Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи збірна Швейцарії зіграє з Сербією.

Камерун

Місце в рейтингу ФІФА - 43

Збірна Камеруну брала участь у фінальних частинах 7-ти ЧС. Найвищим досягненням є вихід до 1/4 фіналу. Це сталося у 1990 році. У відборі на ЧС-2022 збірна Камеруну виграла групу D кваліфікації Африки і у стикових матчах кваліфікації пройшла Алжир (0:1, 2:1).

У першому турі ЧС-2022 Камерун поступився Швейцарії - 0:1. У другому турі збірна Камеруну зіграла внічию з Сербією - 3:3.

Склад:

Воротарі: Симон Нгапандуанбю (Марсель, Франція), Девіс Епассі (Абха, Саудівська Аравія), Андре Онана (Інтер, Італія). Захисники: Ніколя Нкулу (Аріс, Греція), Нуху Толо (Сіетл, Австралія), Олів‘є Мбайзо (Філадельфія, США), Коллінс Фай (Аль-Тай, Саудівська Аравія), Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франція), Енцо Ебосс (Удінезе, Італія), Крістофер Ву (Ренн, Франція). Півзахисники: Олів‘є Нтчам (Свонсі, Вельс), П‘єр Кунде (Олімпіакос, Греція), Мартін Онгла (Верона, Італія), Самуель Гуе (Мехелен, Бельгія), Гаель Ондуа (Ганновер, Німеччина), Андре-Франк Замбо-Ангісса (Наполі, Італія). Нападники: Мумі Нгамале (динамо москва), Жером Нгом Мбекелі (Апеєc), Жан-П’єр Нсаме (Янг Бойз, Швейцарія), Жорж-Кевін Нкуду (Бешикташ, Туреччина), Венсан Абубакар (Аль-Наср, Саудівська Аравія ), Карл Токо Екамбі (Ліон, Франція), Бріан Мбемо (Брентфорд, Англія), Ерік Шупо-Мотінґ (Баварія, Німеччина), Крістіан Басогог (Шеньхуа, Китай), Мару Суаїбу (Котон, Бенін).

Бразилія

Місце в рейтингу ФІФА - 1

Збірна Бразилії з футболу є однією з найсильніших і найвідоміших у світі національних футбольних команд. П'ятиразовий чемпіон світу з футболу. За бразильцями закріпилося прізвисько Селесао (обрані). У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла зона Південної Америки (набрала 45 очок) і напряму потрапила на турнір.

У першому турі збірна Бразилії перемогла Сербію - 2:0. У другому турі бразильці здолали Швейцарію - 1:0.

Склад:

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Уевертон (Палмейрас). Захисники: Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Бремер (Ювентус, Італія), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Дані Алвес (Пумас, Мексика), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Тіаго Сілва (Челсі, Англія). Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Лукас Пакета (Вест Гем, Англія), Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія). Нападники: Антоні (Манчестер Юнайтед, Англія), Габріел Мартінеллі (Арсенал, Англія), Габріел Жезус (Арсенал, Англія), Неймар (ПСЖ, Франція), Педро Абреу (Фламенго), Рафінья Діас (Барселона, Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго (Реал, Іспанія), Вінісіус Жуніор (Реал, Іспанія).

Група G

1-й тур

24 листопада | 12:00 | Швейцарія - Камерун - 1:0

24 листопада | 21:00 | Бразилія - Сербія - 2:0

2-й тур

28 листопада | 12:00 | Камерун - Сербія - 3:3

28 листопада | 18:00 | Бразилія - Швейцарія - 1:0

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 2 2 0 0 3-0 6 2 Швейцарія 2 1 0 1 1-1 3 3 Камерун 2 0 1 1 3-4 1 4 Сербія 2 0 1 1 3-5 1

3-й тур

2 грудня | 21:00 | Сербія - Швейцарія

2 грудня | 21:00 | Камерун - Бразилія

Факти: Бразилія гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу і планує грати експериментальним складом. Камерунцям потрібна перемога більш переконливіша, ніж Сербії над Швейцарією. Також можливий варіант в камерунців посісти друге місце у випадку нічиї в іншому матчі, коли буде перемога над бразильцями.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;

Пряма червона картка: –4 бали;

Жовта та пряма червона картки: –5 бали;

8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Збірні Камеруну та Бразилії між собою зустрічалися 6 раз - по два товариські матчі, ЧС та Кубках конфедерацій. На ЧС-1994 Бразилія розгромила Камерун з рахунком 3:0, а на ЧС-2014 - з рахунком 4:1.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Бразилії - 1,38, на перемогу Камеруну - 8,50, на нічию - 5,10.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1

Пряма трансляція

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