Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Мексики зіграє з Саудівською Аравією.
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Матч відбудеться у середу, 30 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Група C
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Польща
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|2
|Аргентина
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|3
|Саудівська Аравія
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|4
|Мексика
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
1-й тур
- 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
- 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0
2-й тур
- 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0
- 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0
3-й тур
- 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
- 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика