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Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 21:00 3620 0
Матч відбудеться у середу, 30 листопада
Саудівська Аравія - Мексика: де дивитися матч ЧС-2022
#Мексика, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Мексики зіграє з Саудівською Аравією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у середу, 30 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Польща 2 1 1 0 2-0 4
2  Аргентина 2 1 0 1 3-2 3
3  Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3
4  Мексика 2 0 1 1 0-2 1

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
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