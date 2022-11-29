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Еквадор - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 01:58 451 0
Еквадор - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група A. 2-й тур
29 листопада, 2022 рік. 17:00

Еквадор - Сенегал
Міжнародний стадіон Халіфа (Аль-Раян, Катар)
Головний арбітр - 

У третьому турі чемпіонату світу-2022 в групі A збірна Еквадору зіграє проти збірної Сенегалу. Гра відбудеться в понеділок, 29 листопада о 17:00 на Міжнародному стадіоні Халіфа в Аль-Раяні.

Сенегал

  • Місце в рейтингу ФІФА - 18

Для Левів Таранги це лише третій Мундіаль в історії країни. У 2002 році сенегальці зупинилися на стадії 1/4 фіналу, несподівано поступившись Туреччині (1:0). На минулій першості команда не змогла подолати груповий етап.

Підопічні Алліу Сіссе впевнено подали африканську кваліфікацію, посівши 1 місце в групі H на другому етапі відбору, а у фіналі перемогли за сумою двох матчів Єгипет.

У матчі першого туру програли збірній Нідерландів (0:2), пропустивши обидва голи наприкінці поєдинку. У другому - перемогли Катар (1:3).

Склад

  • Воротарі: Едуар Менді (Челсі, Англія), Альфред Гоміс (Ренн, Франція), Сені Дьєнг (КПР, Англія).
  • Захисники: Каліду Кулібалі (Челсі, Англія), Абду Діалло (ПСЖ, Франція), Юссуф Сабалі (Бетіс, Іспанія), Фоде Балло Туре (Мілан, Італія), Папе Абу Сіссе (Олімпіакос, Греція), Ісмаїл Якобс (Монако, Франція), Формос Менді (Булонь, Франція).
  • Півзахисники: Гана Гeйє (Евертон, Англія), Шейху Куяте (Ноттінгем Форест, Англія), Нампалі Менді (Лестер, Англія), Крепін Діатта (Брюгге, Бельгія), Пап Гeйє (Марсель, Франція), Пап Матар Сарр (Тоттенгем, Англія), Пате Сісс (Райо Вальєкано, Іспанія), Мустафа Нам (Пафос, Греція), Лум Ндіає (Алавес, Іспанія).
  • Нападники: Садіо Мане* (Баварія, Німеччина), Ісмаїла Сарр (Вотфорд, Англія), Булає Діа (Вільярреал, Іспанія), Ніколас Джексон (Вільярреал, Іспанія), Бамба Дьєнг (Марсель, Франція), Фамара Дьєду (Аланьяспор, Туреччина), Іліман Ндіає (Шеффілд Юнайтед, Англія).

* - за кілька днів до старту чемпіонату стало відомо, що лідер збірної не зіграє на турнірі, через травму.

Еквадор

  • Місце в рейтингу ФІФА - 44

Для команди з Південно-американського континенту це 4-й фінальний турнір. Найвище досягнення – 1/8 фіналу в 2006 році.

Еквадор посів 4 місце в групі в кваліфікаційному турнірі зони Південної Америки.

У першому матчі Еквадор без проблем виграв у господарів першості збірної Катару (0:2). Дублем відзначився капітан Еннер Валенсія.

Цифри та факти

  • Валенсія забив усі 6 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу;
  • Валенсія став 8 гравцем в історії, хто відзначився дублем у матчі-відкритті чемпіонату світу;
  • Валенсія забив перший гол чемпіонату світу з пенальті. Це перший в історії подібний випадок.

Склад

  • Воротарі: Александер Домінгес (ЛДУ Кіто), Ернан Галіндес (Універсидад Католіка), Мойсес Рамірес (Індепендьєнте дель Вальє).
  • Захисники: Анхело Пресіадо (Генк, Бельгія), Вільям Пачо (Антверпен, Бельгія), Роберт Арболеда (Сан-Паулу, Бразилія), Джексон Поросо (Труа, Франція), Фелікс Торрес (Сантос Лагуна), П'єро Інкап'є (Баєр, Німеччина), Хав'єр Арреага (Сіетл Саундерс, Австралія), Первіс Еступіньян (Брайтон, Англія), Дієго Паласіос (Лос-Анджелес, США).
  • Півзахисники: Карлос Груесо (Аугсбург, Німеччина), Мойсес Кайседо (Брайтон, Англія), Хосе Сифуентес (Лос-Анджелес, США), Джегсон Мендес (Лос-Анджелес, США), Алан Франко (Атланта Юнайтед, США), Гонсало Плата (Спортінг, Португалія), Анхель Мена (Леон), Джеремі Сармієнто (Брайтон, Англія), Айртон Пресьядо (Сантос Лагуна), Ромаріо Ібарра (Пачука, Мексика).
  • Нападники: Еннер Валенсія (Фенербахче, Туреччина), Мікаель Естрада (Крус Асуль), Джоркаефф Реаско (Ньюеллс Олд Бойз, Аргентина), Кевін Родригес (Імбабура).

Група

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

  • 25 листопада | Катар - Сенегал | 1:3
  • 25 листопада | Нідерланди - Еквадор | 1:1

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4
2  Еквадор Еквадор 2 1 1 0 3-1 4
3  Сенегал Сенегал 2 1 0 1 3-3 3
4  Катар Катар 2 0 0 2 1-5 0

3-й тур

  • 29 листопада | 17:00 | Еквадор - Сенегал
  • 29 листопада | 17:00 | Нідерланди - Катар

Факт: Збірну Еквадору влаштує навіть нічия для виходу в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Сенегал потрібна лише перемога.

Історія зустрічей

Сенегал переміг Еквадор (1:0) у єдиній очній зустрічі - у 2002 році команди зіграли товариську гру напередодні ЧС-2002.

Прогноз букмекерів

Перемога Еквадору - 2,46, Сенегалу - 3,1, нічия - 3,25.

Прогноз Чемпіона

Перемога Сенегалу - 2:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайту ТУТ.

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