Матч відбудеться у середу, 30 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Польщі зіграє з Аргентиною.

Матч відбудеться у середу, 30 листопада. Початок матчу о 21:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Польща 2 1 1 0 2-0 4 2 Аргентина 2 1 0 1 3-2 3 3 Саудівська Аравія 2 1 0 1 2-3 3 4 Мексика 2 0 1 1 0-2 1

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія | 2:0

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика | 2:0

3-й тур