Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи А чемпіонату світу з футболу збірна Нідерландів зіграє з Катаром.

Матч відбудеться у вівторок, 29 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Нідерланди 2 1 1 0 3-1 4 2 Еквадор 2 1 1 0 3-1 4 3 Сенегал 2 1 0 1 3-3 3 4 Катар 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур

20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2

Катар - Еквадор | 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал - 1:3

25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор - 1:1

3-й тур