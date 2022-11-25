Іспанія - Німеччина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група Е. 2-й тур 27 листопада, 2022 рік. 21:00 ІСПАНІЯ - НІМЕЧЧИНА Ель-Байт Стедіум (Ель-Хаур, Катар) Головний арбітр -

У матчі 2 туру групи Е на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Німеччини протистоятиме збірній Іспанії. Матч відбудеться у середу, 27 листопада о 21:00 за київським часом на стадіоні Ель-Байт у Ель-Хаурі, якій вміщує 60 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи Японія зіграє з Коста-Рикою.

Іспанія

Місце в рейтингу ФІФА - 7

Збірна Іспанії брала участь у фінальних частинах 15-ти ЧС. У 2010 році іспанці тріумфували в Південній Африці.

У відборі на ЧС-2022 команда на першому місці завершила групу В (набрала 19 очок) і напряму потрапила до Катару.

Підопічні Луїса Енріке в першому турі мундіалю легко розібралися зі збірною Коста-Рики (7:0). У тому поєдинку Іспанія продемонструвала вражаючу ефективність: 7 голів при 8 ударах у площину.

Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО

Цікаві факти:

Гаві в матчі з Коста-Рикою став третім наймолодшим автором голу в історії ЧС;

автором голу в історії ЧС; Іспанія вперше забила 7 голів в одному матчі ЧС;

Фурія роха не пропускала мундіалі з 1978 року.

Склад:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон, Англія), Давид Райя (Брентфорд, Англія). Захисники: Дані Карвахаль (Реал), Ерік Гарсія (Барселона), Жорді Альба (Барселона), Емерік Лапорт (Манчестер Сіті, Англія), Сесар Аспілікуета (Челсі, Англія), Пау Торрес (Вільярреал, Іспанія), Хосе Гайя (Валенсія), Уго Гільямон (Валенсія). Півзахисники: Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Серхі Бускетс (Барселона), Гаві (Барселона), Педрі (Барселона), Коке (Атлетіко), Маркос Льоренте (Атлетіко), Карлос Солер (ПСЖ, Франція). Нападники: Альваро Мората (Атлетіко), Ферран Торрес (Барселона), Ансу Фаті (Барселона), Пабло Сарабія (ПСЖ, Франція), Ніко Вільямс (Атлетік), Марко Асенсіо (Реал), Єремі Піно (Вільярреал), Дані Ольмо (РБ Лейпциг, Німеччина).

Німеччина

Місце в рейтингу ФІФА - 11

Збірна Німеччини - одна з найбільш титулованих чоловічих збірних світового футболу, чотириразовий чемпіон світу (1954, 1974, 1990 та 2014), триразовий чемпіон Європи (1972, 1980 та 1996), володар Кубка конфедерацій (2017). До титулів збірної Німеччини також зараховується титул олімпійських чемпіонів, завойований збірною НДР на Олімпійських іграх 1976 року.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу J (набрала 27 очок) і напряму потрапила на турнір.

На самій світовій першості в Катарі підопічні Гансі Фліка стартували дуже невдало, сенсаційно програвши Японії (1:2). Тепер німцям украй необхідно здобувати перемогу над іспанцями. Під питанням - участь у грі Лероя Сане.

Ноєр пропустив гол у ближній кут у сенсаційному матчі з Японією на ЧС-2022 - ВІДЕО

Цікаві факти:

Німеччина не пропускає світові першості з 1954 рооку

Склад:

Воротарі: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Стеген (Барселона, Іспанія), Кевін Трапп (Айнтрахт). Захисники: Армель Белла-Кочап (Саутгемптон, Англія), Маттіас Ґінтер (Фрайбург), Крістіан Гюнтер (Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем, Англія), Лукас Клостерманн (РБ Лейпциг), Давид Раум, (РБ Лейпциг), Антоніо Рюдіґер (Реал, Іспанія), Ніко Шлоттербек (Боруссія Дортмунд), Ніклас Зюле (Боруссія Дортмунд). Півзахисники: Юліан Брандт (Боруссія Дортмунд), Джамал Мусіала (Баварія), Леон Горецка (Баварія), Йозуа Кімміх (Баварія), Томас Мюллер (Баварія), Лерой Сане (Баварія), Маріо Ґьотце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті, Англія), Кай Гаверц (Челсі, Англія), Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах). Нападники: Карім Адеємі (Боруссія Дортмунд), Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Серж Ґнабрі (Баварія).

Група

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія - 1:2

23 листопада | 18:00 | Іспанія - Коста-Рика - 7:0

М Команда І В Н П Г О 1 Іспанія 1 1 0 0 7-0 3 2 Японія 1 1 0 0 2-1 3 3 Німеччина 1 0 0 1 1-2 0 4 Коста-Рика 1 0 0 1 0-7 0

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика

27 листопада | 21:00 | Іспанія - Німеччина

Історія зустрічей

Іспанія та Німеччина зіграли між собою безліч матчів, але саме не чемпіонаті світу - 4. Двічі вигравала Німеччина, одна перемога Іспанії та одна нічия.

Прогноз букмекерів

Іспанія - невеличкий фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на її перемогу - 2,33, на виграш Німеччини - 2,95, на нічию - 3,70.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії - 2:1.

Пряма трансляція

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