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Катар - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 02:28 517 0
Катар - Сенегал: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група A. 2-й тур
25 листопада, 2022 рік. 15:00

КАТАР - СЕНЕГАЛ
Стадіон Аль-Тумама (Доха, Катар)
Головний арбітр - 

Збірна Катару зіграє проти збірної Сенегалу в матчі 2 туру чемпіонату світу-2022. Матч відбудеться 25 листопада в Досі на стадіоні Аль-Тумама. Початок о 15:00 за київським часом.

Катар

  • Місце в рейтингу ФІФА - 50

Уперше бере участь у фінальній частині чемпіонатів світу. Команда як господар турніру не брала участі в кваліфікації.

Господарі чемпіонату невдало дебютували на Мундіалях - у першій грі без шансів програли збірній Еквадору (0:2). 

Склад

  • Воротарі: 1. Саад Аль-Шеєб (Аль-Садд), 22. Мешаал Баршам (Аль-Садд), 21. Юсеф Хассан (Аль-Гарафа).
  • Захисники: Педро Мігел (Аль-Садд), Мусааб Хідір (Аль-Садд), Тарек Сальман (Аль-Садд), Бассам Аль-Раві (Аль-Духаїль), Булем Хоухі (Аль-Садд), Абделькарім Хассан (Аль-Садд), Хомам Ахмед (Аль-Гарафа), Джассім Габер (Аль-Арабі).
  • Півзахисники: Алі Асад (Аль-Садд), Ассім Модібо (Аль-Духаїль), Мохаммед Ваад (Аль-Садд), Салем Аль-Хаджрі (Аль-Садд), Мустафа Тарек Машаал (Аль-Садд), Карім Будьяф (Аль-Духаїль), Абделазіз Хатім (Аль-Райян), Ісмаїл Мухаммад (Аль-Духаїль).
  • Нападники: Наїф Аль-Хадрамі (Аль-Раян), Ахмед Алаельдін (Аль-Гафара), Хассан Аль-Хайдос (Аль-Садд), Халід Мунір Мазід (Аль-Вакра), Акрам Афіф (Аль-Садд), Алмоез Алі (Аль-Духаїль), Мохаммед Мунтарі (Аль-Духаїль).

Сенегал

  • Місце в рейтингу ФІФА - 18

Для Левів Таранги це лише третій Мундіаль в історії країни. У 2002 році сенегальці зупинилися на стадії 1/4 фіналу, несподівано поступившись Туреччині (1:0). На минулій першості команда не змогла подолати груповий етап.

Підопічні Алліу Сіссе впевнено подали африканську кваліфікацію, посівши 1 місце в групі H на другому етапі відбору, а у фіналі перемогли за сумою двох матчів Єгипет.

У матчі першого туру програли збірній Нідерландів (0:2), пропустивши обидва голи наприкінці поєдинку.

Склад

  • Воротарі: Едуар Менді (Челсі, Англія), Альфред Гоміс (Ренн, Франція), Сені Дьєнг (КПР, Англія).
  • Захисники: Каліду Кулібалі (Челсі, Англія), Абду Діалло (ПСЖ, Франція), Юссуф Сабалі (Бетіс, Іспанія), Фоде Балло Туре (Мілан, Італія), Папе Абу Сіссе (Олімпіакос, Греція), Ісмаїл Якобс (Монако, Франція), Формос Менді (Булонь, Франція).
  • Півзахисники: Гана Гeйє (Евертон, Англія), Шейху Куяте (Ноттінгем Форест, Англія), Нампалі Менді (Лестер, Англія), Крепін Діатта (Брюгге, Бельгія), Пап Гeйє (Марсель, Франція), Пап Матар Сарр (Тоттенгем, Англія), Пате Сісс (Райо Вальєкано, Іспанія), Мустафа Нам (Пафос, Греція), Лум Ндіає (Алавес, Іспанія).
  • Нападники: Садіо Мане* (Баварія, Німеччина), Ісмаїла Сарр (Вотфорд, Англія), Булає Діа (Вільярреал, Іспанія), Ніколас Джексон (Вільярреал, Іспанія), Бамба Дьєнг (Марсель, Франція), Фамара Дьєду (Аланьяспор, Туреччина), Іліман Ндіає (Шеффілд Юнайтед, Англія).

* - за кілька днів до старту чемпіонату стало відомо, що лідер збірної не зіграє на турнірі, через травму.

Група

1-й тур

  • 20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2
  • 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Нідерланди Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3
2  Еквадор Еквадор 1 1 0 0 2-0 3
3  Сенегал Сенегал 1 0 0 1 0-2 0
4  Катар Катар 1 0 0 1 0-2 0

Історія зустрічей

Команди раніше не грали між собою.

Прогноз букмекерів

Сенагел - беззаперечний фаворит зустрічі. Коефіцієнт на його перемогу - 1,63. На перемогу Катару - 6,5. На нічию - 3,75.

Прогноз Чемпіона

Перемога Сенегалу - 3:0.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайту ТУТ.

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