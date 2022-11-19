Франція - Австралія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції зіграє з Австралією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022. Поєдинок відбудеться у межах групи D у вівторок, 22 листопада, на стадіоні Ель-Джануб в Аль-Вакрі. Початок о 21:00 за київським часом.

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Пряма трансляція поєдинку - на медіасервісі Мегого, регіональних каналах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Усе про трансляції ЧС-2022 - ТУТ. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією з'явиться у цій новині незадовго до старту гри.

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 0 0 0 0 0-0 0 2 Австралія 0 0 0 0 0-0 0 3 Данія 0 0 0 0 0-0 0 4 Туніс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія

3-й тур

30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція

30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія

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