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Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 07:00 278 0
Польща - Саудівська Аравія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Саудівська Аравія, #ЧС-2022, #Збірна Польщі з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група C. 2-й тур
26 листопада, 2022 рік. 15:00

ПОЛЬЩА - САУДІВСЬКА АРАВІЯ
Стадіон Едьюкейшн Сіті (Аль-Райян, Катар)
Головний арбітр - 

Збірні Польщі та Саудівської Аравії відкриють програму 2 туру у групі С на ЧС-2022. Матч відбудеться у суботу, 26 листопада, о 15:00 за київським часом на стадіоні Едьюкейшн Сіті в Аль-Раяні, який вміщує 40 тисяч глядачів.

Польща

  • Місце в рейтингу ФІФА - 26

Кадра вдев'яте грає на чемпіонаті світу. Найкращий результат в історії - 3 місце (двічі - 1974, 1982).

На Мундіаль до Катару поляки потрапили через стикові матчі відбору. У півфіналі грати не довелося, адже суперник - росія - був дискваліфікований через повномасштабне військове вторгнення до України. У фіналі ж плей-оф збірна Польщі вдома здолала Швецію з рахунком 2:0. 

У першому турі Польща зіграла в нульову нічию з Мексикою. Примітно, що в тій грі Роберт Левандовський не забив пенальті.

Очоа відбив пенальті від Левандовського в матчі Мексика - Польща на ЧС-2022 - ВІДЕО

Цікаві факти:

  • після чвертьфіналу на Євро-2016 полякам поки не вдавалося жодного разу вийти з групи на великих турнірах;
  • польська збірна стала першою в історії, яка не зуміла реалізувати три 11-метрові удари поспіль у матчах чемпіонату світу (попередні промахи були в 1978, 2002 роках). 

Воротарі: Бартломей Дронґовський (Спеція, Італія), Лукаш Скорупський (Болонья, Італія), Войцех Щенсний (Ювентус, Італія).

Захисники: Ян Беднарек (Астон Вілла, Англія), Каміль Ґлік (Беневенто, Італія), Якуб Ківьор (Спеція, Італія), Артур Енджейчик (Легія), Матеуш Ветеска (Клермон, Франція), Бартош Берешинський (Сампдорія, Італія), Метті Кеш (Астон Вілла, Англія), Роберт Ґумни (Аугсбург, Німеччина), Пшемислав Франковський (Ланс, Франція), Нікола Залевський (Рома, Італія).

Півзахисники: Кристян Бєлік (Бірмінгем, Англія), Ґжеґож Крихов‘як (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Себастьян Шиманьський (Феєнорд, Нідерланди), Пйотр Зелінський (Наполі, Італія), Шимон Журковський (Фіорентина, Італія), Дамьян Шиманьський (АЕК, Греція), Каміл Ґросицький (Погонь), Якуб Каміньський (Вольфсбург, Німеччина), Міхал Скурась (Лех).

Нападники: Роберт Левандовський (Барселона, Іспанія), Аркадіуш Мілік (Ювентус, Італія), Кшиштоф Пйонтек (Салернітана, Італія), Кароль Швідерський (Шарлотт, США).

Саудівська Аравія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 51

Збірна Саудівської Аравії вже всьоме бере участь у фінальній частині ЧС. Найкращий результат - 1/8 фіналу на турнірі у США (1994).

На цьогорічну світову першість команда відібралася, вигравши свою кваліфікаційну групу від азіатської конфедерації (випередили Японію та Австралію).

У матчі першого туру Саудівська Аравія створила поки що головну сенсацію турніру в Катарі. Підопічні Ерве Ренара перемогли збірну Аргентини (2:1) і тепер одноосібно очолюють групу С. 

Але не обійшлося і без ложки дьогтю: захисник Ясер Аль-Шахрані отримав серйозну травму. Після проведення рентгенівських знімків виявилося, що у 30-річного гравця переломи щелепи та лівих кісток обличчя. Через внутрішню кровотечу йому потрібне невідкладне хірургічне втручання. Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман доручив перевезти Ясера на приватному літаку до Німеччини для лікування.

Саудівська Аравія шокувала Аргентину найкрасивішим голом ЧС-2022 - ВІДЕО 

Цікаві факти:

  • Саудівська Аравія є найменш рейтинговою збірною Мундіалю в Катарі;
  • саме в матчі з цією збірною Україна здобула свою першу перемогу на чемпіонатах світу та забила свій дебютний гол (2006).

Склад

Воротарі: Мохаммед Аль-Овайс (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль Рубаї (Аль-Аглі), Наваф Аль-Акіді (Аль-Насср).

Захисники: Яссер Аль-Шахрані (Аль-Хіляль), Мохаммед Аль-Бреїк (Аль-Хіляль), Алі Аль-Булаїхі (Аль-Хіляль), Сауд Абдулхамід (Аль-Хіляль), Султан Аль-Ганам (Аль-Насср), Абдулела Аль-Амрі (Аль-Насср), Абдулла Маду (Аль-Насср), Хассан Тамбакті (Аль-Шабаб).

Півзахисники: Салман Аль-Фарадж (Аль-Хіляль), Салем Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Абдулла Отаїф (Аль-Хіляль), Мохаммед Канно (Аль-Хіляль), Абдуллела Аль-Малкі (Аль-Хіляль), Нассер Аль-Давсарі (Аль-Хіляль), Фахад Аль-Муваллад (Аль-Шабаб), Хаттан Бахебрі (Аль-Шабаб), Самі Аль-Наджеї (Аль-Насср), Алі Аль-Хассан (Аль-Насср), Абдулрахман Аль-Абуд (Аль-Іттіхад), Ріяд Шарахілі (Абха).

Нападники: Фірас Аль-Бураїкан (Аль-Фатех), Салех Аль-Шехрі (Аль-Хіляль), Хаїтхам Асірі (Аль-Ахлі).

Група

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Саудівська Аравія Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3
2  Польща Польща 1 0 1 0 0-0 1
3  Мексика Мексика 1 0 1 0 0-0 1
4  Аргентина Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

Історія зустрічей

Польща та Саудівська Аравія зустрічалися лише одного разу: товариський матч у березні 2006-го завершився перемогою європейської збірної (2:1).

Прогноз букмекерів

Польща - фаворит, на думку букмекерських компаній. Коефіцієнт на її перемогу - 1,78, на виграш Саудівської Аравії - 5,00, на нічию - 3,65.

Прогноз Чемпіона

Перемога Польщі - 2:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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