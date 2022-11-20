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Уперше в історії перший гол чемпіонату світу було забито з пенальті

Вчора 22:13 239 0
Уперше в історії перший гол чемпіонату світу було забито з пенальті
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Еквадорець Еннер Валенсія - автор першого голу чемпіонату світу-2022. Нападник відкрив рахунок у матчі з Катаром на 16-й хвилині, реалізувавши пенальті.

Уперше за 22 чемпіонати дебютний гол Мундіалю було забито з 11-метрової позначки.

Валенсія відзначився двічі - це 8-й дубль в історії матчів-відкриття. Гра завершилась з рахунком 2:0. Капітан еквадорців забив усі 5 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу.

Нагадаємо, збірна Катару стала першою в історії господаркою чемпіонату світу, яка програла у матчі-відкриття.

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