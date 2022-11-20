Цифра дня: Валенсія забив усі 5 останніх голів збірної Еквадору на чемпіонатах світу

Джерело - Чемпіон.

Еквадорський нападник Еннер Валенсія установив непересічне досягнення у матчі-відкритті ЧС-2022 проти Катару.

Два голи Валенсії в цьому матчі стали 4-м та 5-м із останніх 5-ти, які взагалі забивала збірна Еквадору на чемпіонатах світу. Попередні 3 сталися ще на ЧС-2014, оскільки ЧС-2018 ця південноамериканська збірна пропускала.

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