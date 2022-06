Автогол Ярмоленка в матчі Вельс - Україна переписали на Бейла

Гол у власні ворота, що його забив капітан збірної України Андрій Ярмоленко у фінальній грі плей-оф відбору до ЧС-2022 проти Вельса, офіційно переписали на капітана валлійців - Гарета Бейла, який і виконав "асист" у тому епізоді.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLL!!! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.



Llongyfarchiadau ein Capten!



Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger