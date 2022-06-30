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Автогол Ярмоленка в матчі Вельс - Україна переписали на Бейла

Сьогодні 13:32 127 0
Автогол Ярмоленка в матчі Вельс - Україна переписали на Бейла
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко, #Гарет Бейл, #Збірна Вельсу з футболу

Джерело - Чемпіон.

Гол у власні ворота, що його забив капітан збірної України Андрій Ярмоленко у фінальній грі плей-оф відбору до ЧС-2022 проти Вельса, офіційно переписали на капітана валлійців - Гарета Бейла, який і виконав "асист" у тому епізоді.

"Після технічного розгляду Гарету Бейлу було присуджено переможний гол проти України, який приніс нам путівку на ЧС", - йдеться у повідомленні офіційного Твіттера збірної Вельса.

Нагадаємо, той гол став вирішальним у матчі - збірна України поступилася з рахунком 0:1.

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