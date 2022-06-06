Після матчу плей-оф відбору на ЧС-2022 Вельс - Україна до студії каналу Футбол відбулося включення арбітра ФІФА Євгена Арановського.

Він виклав своє фахове трактування дій головного судді поєдинку - іспанця Матео Лаоса:

"Якщо взяти об'єктивну картину та всі рекомендації. Якщо подивитися загальний план і де стояв арбітр, щоб дізнатися, чи він бачив епізод. Потім ми маємо йти крок за кроком. У цьому епізоді він все бачить, оцінює та не призначає пенальті.

Далі у нас включається арбітр ВАР. Він повинен перевірити єдиноборство на його правомірність, легітимність. У них має бути між ВАР та арбітром розмова.

Потім необхідно встановити момент, де є контакт. ВАР має спочатку встановити це. Він там не на п'ятці, як ми всі стверджуємо. Він б'є його по стопі, нижній частині, в районі мізинця.

Я вас не хочу в чомусь переконувати. Кажу, як працює ВАР та арбітр. Ви можете це прийняти чи ні.

Арбітр бачить цей момент, дивиться його до кінця. ВАР у нього може запитати: Ти бачив цей момент? Той: "Бачив". Запитують: "Як ти його оцінюєш?" Він: Я бачив легкий контакт. Вважаю, що це не 11-метровий. Мені замало цього контакту".

Ми дуже категоричні, слід відкинути емоції. Є рекомендації, як працює ВАР. Футбол – контактна гра. Між гравцями трапляються контакти під час матчу. Арбітр їх оцінює.

Він упродовж зустрічі тримав високий поріг боротьби, давав багато грати, багато фолів не свистів. Для нього не було різниці, у штрафному це чи ні. Він міг сказати, що бачив епізод так. Що може ВАР сказати йому нового? Він може сказати, що для нього це не карається.

Це неочевидна помилка арбітра. Ключове слово не помилка, а очевидність. Якби це був абсолютно очевидний пенальті, він би призначив. Це сірий момент".