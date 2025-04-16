Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Боротьба

Джон Сіна повернувся: розклад матчів та де дивитися Wrestlemania 41

Станіслав Лисак — 16 квітня 2025, 21:10
Джон Сіна повернувся: розклад матчів та де дивитися Wrestlemania 41
WWE

Уже цими вихідними відбудеться головна подія року у світі реслінгу Wrestlmania 41 у Лас-Вегасі під егідою WWE.

Реслінг – це театралізована спортивна боротьба, поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.

Під час першої ночі Реслманії відбудеться відразу чотири титульних поєдинки, а закриватиме шоу головна подія ночі – бій між Сетом Роллінзом, СМ Панком та Романом Рейнсом.

Друга ніч також матиме чотири двобої за титули. У головній події Джон Сіна спробує відібрати пояс абсолютного чемпіона WWE у Коді Роудса.

В Україні обидві ночі  Wrestlmania 41 можна переглянути на платформі Netflix в оригіналі, адже українською озвучки реслінгу немає після переходу WWE з Київстар ТБ на Netflix.

Розклад Wreslmania 41 у Лас-Вегасі

Ніч з суботи 19 квітня на неділю 20 квітня

  • Тіффані Страттон (ч) – Шарлотта Флер: за титул чемпіонки WWE;
  • Гюнтер (ч) – Джей Усо: за титул чемпіона світу у важкій вазі;
  • Джейд Каргілл – Наомі;
  • The War Raiders (Ерік і Айвар) (ч) – The New Day (Кофі Кінгстон і Ксав'єр Вудс): за титули чемпіонів світу у командних змаганнях;
  • Ел Ей Найт (ч) – Джейкоб Фату: за титул чемпіона Сполучених Штатів;
  • Рей Містеріо – Ель Гранде Амерікано;
  • Головна подія. Сет Роллінз – Роман Рейнс – СМ Панк.

Ніч з неділі 20 квітня на понеділок 21 квітня

  • Рія Ріплі – Ійо Скай (ч) – Б'янка Белер: за титул чемпіонки світу;
  • Ей Джей Стайлз – Логан Пол;
  • Лів Морган і Ракель Родрігез (ч) – Лайра Валькірія та Бейлі: за титули чемпіонок WWE у командних змаганнях;
  • Домінік Містеріо – Фінн Балор – Брон Брейккер (ч) – Пента: за титул інтерконтинентального чемпіона;
  • Деміан Пріст – Дрю МакІнтайр: вулична бійка в Місті Гріхів;
  • Головна подія: Коді Роудс (ч) – Джон Сіна: за титул Беззаперечного чемпіона WWE.
WWE

WWE

Ерік "Баттербін" Еш у 58-річному віці хоче провести бій з ексчемпіоном UFC
Дивом вижив: легенда WWE потрапив у страшну автокатастрофу
Пояс на плечах та фото з чемпіоном: лідер Барселони завітав на шоу WWE в Іспанії
TKO може об'єднати WWE, UFC та бокс у межах одного шоу в Саудівській Аравії
Зірка WWE взяв на больовий легенду МЮ: футболіст відмовився визнавати Ліверпуль чемпіоном

Останні новини