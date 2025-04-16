Джон Сіна повернувся: розклад матчів та де дивитися Wrestlemania 41

Уже цими вихідними відбудеться головна подія року у світі реслінгу Wrestlmania 41 у Лас-Вегасі під егідою WWE.

Реслінг – це театралізована спортивна боротьба, поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.

Під час першої ночі Реслманії відбудеться відразу чотири титульних поєдинки, а закриватиме шоу головна подія ночі – бій між Сетом Роллінзом, СМ Панком та Романом Рейнсом.

Друга ніч також матиме чотири двобої за титули. У головній події Джон Сіна спробує відібрати пояс абсолютного чемпіона WWE у Коді Роудса.

В Україні обидві ночі Wrestlmania 41 можна переглянути на платформі Netflix в оригіналі, адже українською озвучки реслінгу немає після переходу WWE з Київстар ТБ на Netflix.

Розклад Wreslmania 41 у Лас-Вегасі

Ніч з суботи 19 квітня на неділю 20 квітня

Тіффані Страттон (ч) – Шарлотта Флер: за титул чемпіонки WWE;

Гюнтер (ч) – Джей Усо: за титул чемпіона світу у важкій вазі;

Джейд Каргілл – Наомі;

The War Raiders (Ерік і Айвар) (ч) – The New Day (Кофі Кінгстон і Ксав'єр Вудс): за титули чемпіонів світу у командних змаганнях;

Ел Ей Найт (ч) – Джейкоб Фату: за титул чемпіона Сполучених Штатів;

Рей Містеріо – Ель Гранде Амерікано;

Головна подія. Сет Роллінз – Роман Рейнс – СМ Панк.

Ніч з неділі 20 квітня на понеділок 21 квітня