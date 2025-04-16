Джон Сіна повернувся: розклад матчів та де дивитися Wrestlemania 41
WWE
Уже цими вихідними відбудеться головна подія року у світі реслінгу Wrestlmania 41 у Лас-Вегасі під егідою WWE.
Реслінг – це театралізована спортивна боротьба, поєднує елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.
Під час першої ночі Реслманії відбудеться відразу чотири титульних поєдинки, а закриватиме шоу головна подія ночі – бій між Сетом Роллінзом, СМ Панком та Романом Рейнсом.
Друга ніч також матиме чотири двобої за титули. У головній події Джон Сіна спробує відібрати пояс абсолютного чемпіона WWE у Коді Роудса.
В Україні обидві ночі Wrestlmania 41 можна переглянути на платформі Netflix в оригіналі, адже українською озвучки реслінгу немає після переходу WWE з Київстар ТБ на Netflix.
Розклад Wreslmania 41 у Лас-Вегасі
Ніч з суботи 19 квітня на неділю 20 квітня
- Тіффані Страттон (ч) – Шарлотта Флер: за титул чемпіонки WWE;
- Гюнтер (ч) – Джей Усо: за титул чемпіона світу у важкій вазі;
- Джейд Каргілл – Наомі;
- The War Raiders (Ерік і Айвар) (ч) – The New Day (Кофі Кінгстон і Ксав'єр Вудс): за титули чемпіонів світу у командних змаганнях;
- Ел Ей Найт (ч) – Джейкоб Фату: за титул чемпіона Сполучених Штатів;
- Рей Містеріо – Ель Гранде Амерікано;
- Головна подія. Сет Роллінз – Роман Рейнс – СМ Панк.
Ніч з неділі 20 квітня на понеділок 21 квітня
- Рія Ріплі – Ійо Скай (ч) – Б'янка Белер: за титул чемпіонки світу;
- Ей Джей Стайлз – Логан Пол;
- Лів Морган і Ракель Родрігез (ч) – Лайра Валькірія та Бейлі: за титули чемпіонок WWE у командних змаганнях;
- Домінік Містеріо – Фінн Балор – Брон Брейккер (ч) – Пента: за титул інтерконтинентального чемпіона;
- Деміан Пріст – Дрю МакІнтайр: вулична бійка в Місті Гріхів;
- Головна подія: Коді Роудс (ч) – Джон Сіна: за титул Беззаперечного чемпіона WWE.