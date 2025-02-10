Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Боротьба

Помер учасник Олімпіади і брат-близнюк зірки Бушидо

Руслан Травкін — 10 лютого 2025, 14:57
Помер учасник Олімпіади і брат-близнюк зірки Бушидо
Двейн Козловський
USA Wrestling

Пішов з життя американський борець Двейн Козловський.

Про це повідомила Федерація боротьби США.

Йому було 65 років. Тричі (1986, 1987, 1988) ставав чемпіоном США в своїй ваговій категорії.

Посідав 4 та 5 місце на чемпіонатах світу. На ОІ-1988 програв у чвертьфіналі представнику СРСР Олександру Карєліну.

Його брат-близнюк Денніс виграв бронзу на Іграх у Сеулі, а через чотири роки на ОІ в Барселоні став срібним призером.

Денніс потім пробував свої сили в японській лізі реслінгу UWF, де бився проти Набухіко Такади, Кійоші Тамури та інших, але не досяг успіхів.

Нагадаємо, від серйозних травм голови, отриманих під час бою, пішов з життя 28-річний британський боксер Джон Куні.

боротьба Олімпійські ігри Реслінг

Олімпійські ігри

Американець Фішер встановив новий світовий рекорд з бігу на 3000 м у приміщенні
Відомий банкір та ексчоловік зірки Справжніх домогосподарок: у 94-річному віці помер чемпіон Олімпіади-1952
Олімпійські чемпіонки з фігурного катання будуть виступати разом, щоб просувати одностатеві пари на змаганнях
Виконавчий директор ОІ-2026 не виключив, що деякі дисципліни пройдуть за 4000 миль від Мілана
Помер мільярдер Принц Карім Ага Хан, який представляв Іран на зимових Олімпійських іграх

Останні новини