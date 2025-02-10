Помер учасник Олімпіади і брат-близнюк зірки Бушидо

Пішов з життя американський борець Двейн Козловський.

Про це повідомила Федерація боротьби США.

Йому було 65 років. Тричі (1986, 1987, 1988) ставав чемпіоном США в своїй ваговій категорії.

Посідав 4 та 5 місце на чемпіонатах світу. На ОІ-1988 програв у чвертьфіналі представнику СРСР Олександру Карєліну.

Його брат-близнюк Денніс виграв бронзу на Іграх у Сеулі, а через чотири роки на ОІ в Барселоні став срібним призером.

Денніс потім пробував свої сили в японській лізі реслінгу UWF, де бився проти Набухіко Такади, Кійоші Тамури та інших, але не досяг успіхів.

Нагадаємо, від серйозних травм голови, отриманих під час бою, пішов з життя 28-річний британський боксер Джон Куні.