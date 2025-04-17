Юний борець, який проявив героїзм під час ракетної атаки на Суми, отримав нагороду від міської ради

Міська рада Сум нагородила 13-річного Кирила Ілляшенка відзнакою "За заслуги перед містом" III ступеня. Хлопець після ракетного удару росіян по міста рятував людей із пошкодженого автобуса.

Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови міста Артем Кобзар.

Хлопець отримав також безплатну путівку на двотижневий відпочинок у дитячому таборі в Болгарії.

Під час ракетної атаки на Суми він був у автобусі. Після вибуху двері автобуса були заблоковані. 13-річний хлопець вибив скло і допомагав вибратися людям. Наразі Кирило проходить лікування.

Олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк обіцяв підняти питання щодо нагородження Кирила державною відзнакою.

"Його вчинок – це не просто сміливість. Це внутрішня сила, характер і виховання.

Асоціація спортивної боротьби України вже займається питанням допомоги Кирилу та його родині. Також ми будемо ініціювати нагородження державною відзнакою за проявлену мужність" – писав Беленюк у соцмережах.