Жіноча збірна України програла Німеччині в товариському матчі
Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки на товариському турнірі в межах підготовки до Ліги націй-2026 в Нідерландах, поступившись національній команді Німеччини.
Матч завершився перемогою німецьких волейболісток у трьох сетах із загальним рахунком 0:3.
Стартовий відрізок гри німкені провели надзвичайно впевнено, не залишивши шансів українкам – 25:13. У другій партії "синьо-жовті" діяли значно краще та певний час трималися на рівних, проте в кінцівці суперниці знову виявилися сильнішими – 25:18. Найбільш напруженим видався третій сет: українські спортсменки нав'язали серйозну боротьбу та довго зберігали інтригу, але Німеччина таки зуміла довести матч до перемоги – 25:22.
Німеччина – Україна 3:0 (25:13, 25:18, 25:22)
За підсумками двох турів українська команда наразі не має перемог у своєму активі, оскільки в попередньому матчі поступилася господаркам змагань - збірній Нідерландів (1:3).
Свій заключний поєдинок на турнірі українки проведуть 24 травня о 20:00 за київським часом проти національної команди Франції.
Нагадаємо, що Україна назвала заявку на жіночу Лігу націй-2026 з волейболу.
Жіноча Ліга націй з волейболу триватиме з 3 червня до 12 липня. На першому тижні Ліги націй Україна гратиме на майданчику Канади, де також змагатимуться збірні Франції, Японії, Німеччини та США.