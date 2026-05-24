Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Жіноча збірна України програла Німеччині в товариському матчі

Володимир Слюсарь — 24 травня 2026, 00:39
Жіноча збірна України програла Німеччині в товариському матчі
Федерація волейболу України

Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поспіль поразки на товариському турнірі в межах підготовки до Ліги націй-2026 в Нідерландах, поступившись національній команді Німеччини.

Матч завершився перемогою німецьких волейболісток у трьох сетах із загальним рахунком 0:3.

Стартовий відрізок гри німкені провели надзвичайно впевнено, не залишивши шансів українкам – 25:13. У другій партії "синьо-жовті" діяли значно краще та певний час трималися на рівних, проте в кінцівці суперниці знову виявилися сильнішими – 25:18. Найбільш напруженим видався третій сет: українські спортсменки нав'язали серйозну боротьбу та довго зберігали інтригу, але Німеччина таки зуміла довести матч до перемоги – 25:22.

Міжнародні товариські матчі
23 травня

Німеччина – Україна 3:0 (25:13, 25:18, 25:22)

За підсумками двох турів українська команда наразі не має перемог у своєму активі, оскільки в попередньому матчі поступилася господаркам змагань - збірній Нідерландів (1:3).

Свій заключний поєдинок на турнірі українки проведуть 24 травня о 20:00 за київським часом проти національної команди Франції.

Нагадаємо, що Україна назвала заявку на жіночу Лігу націй-2026 з волейболу.

Жіноча Ліга націй з волейболу триватиме з 3 червня до 12 липня. На першому тижні Ліги націй Україна гратиме на майданчику Канади, де також змагатимуться збірні Франції, Японії, Німеччини та США.

Жіноча збірна України з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу

Україна назвала заявку на жіночу Лігу націй-2026 з волейболу
Жіноча збірна України вперше зіграє в Лізі націй: розклад матчів
Тренер збірної України розірвав контракт з польським клубом
Дівоча збірна України виграла срібло Східно-Європейської волейбольної асоціації
Жіноча збірна України дізналася суперниць на чемпіонаті Європи 2026

Останні новини