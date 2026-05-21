Україна назвала заявку на жіночу Лігу націй-2026 з волейболу
Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак визначився із розширеною заявкою команди на перший в історії розіграш жіночої Ліги націй.
Про це повідомляє пресслужба Федерації волейболу України.
Пасувальниці: Дарина Шаргородська (Жетису, Казахстан), Олена Напалкова (Вієсті, Фінляндія), Станіслава Парфьонова (Буковинка), Діана Голод (Балта), Олександра Молчанова (Радомка, Польща), Катерина Гусейнова (Нафтуся)
Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Корея), Кіра Лісова (Буковинка), Анна Артишук (Пальмберґ, Німеччина), Анна Харчинська (Огайо Бобкетс, США), Марія Федчук (Балта)
Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо Бухарест, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Олімпіада Неаполіс, Кіпр), Марта Федик (Капошвар, Угорщина), Андріана Павлик (Буковинка), Марія Капланська (Модена, Італія), Валерія Якушева (Буковинка)
Блокувальниці: Світлана Дорсман (Ряшів, Польща), Уляна Котар (Мюлуз, Франція), Діана Мелюшкіна (Бешикташ, Туреччина), Поліна Герасимчук (Буковинка), Катерина Жилінська (Радомка, Польща), Анастасія Маєвська (Абшерон, Азербайджан) Кіма Жаркова (Балта), Марія Риболовлєва (Галичанка).
Ліберо: Аріна Бойко (Буковинка), Аліка Луценко (Вроцлав, Польща), Олександра Кутнякова (Балта).
На першому тижні Ліги націй Україна гратиме на майданчику Канади, де також змагатимуться збірні Франції, Японії, Німеччини та США.
Раніше чоловіча збірна України оголосила склад на товариський турнір у Польщі.