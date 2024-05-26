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Жіноча збірна України продовжила безпрограшну серію в Золотій Євролізі в матчі з Австрією

Станіслав Лисак — 26 травня, 21:04
Жіноча збірна України продовжила безпрограшну серію в Золотій Євролізі в матчі з Австрією

Жіноча збірна України з волейболу обіграла Австрію в четвертому турі Золотої Євроліги-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 за сетами.

Золота Євроліга-2024
Груповий раунд, 4 тур
26 травня

Австрія — Україна 1:3 (22:25, 25:20, 14:25, 24:26)

Наразі в активі збірної чотири перемоги та друге місце в турнірній таблиці.

У першому турі команда перемогла Словенію, а у другому взяла гору над Естонією. У третій грі українки виявилися сильнішими за Словаччину.

Зазначимо, що Україна є чинним переможцем турніру.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Чехії 31 травня.

Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024

  • 31 травня, 18:00: Чехія — Україна
  • 2 червня, 18:00: Україна — Бельгія
Жіноча збірна України з волейболу Золота Євроліга

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