Жіноча збірна України продовжила безпрограшну серію в Золотій Євролізі в матчі з Австрією
Жіноча збірна України з волейболу обіграла Австрію в четвертому турі Золотої Євроліги-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1 за сетами.
Золота Євроліга-2024
Груповий раунд, 4 тур
26 травня
Австрія — Україна 1:3 (22:25, 25:20, 14:25, 24:26)
Наразі в активі збірної чотири перемоги та друге місце в турнірній таблиці.
У першому турі команда перемогла Словенію, а у другому взяла гору над Естонією. У третій грі українки виявилися сильнішими за Словаччину.
Зазначимо, що Україна є чинним переможцем турніру.
Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Чехії 31 травня.
Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024
- 31 травня, 18:00: Чехія — Україна
- 2 червня, 18:00: Україна — Бельгія