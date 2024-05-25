Жіноча збірна України перемогла Словаччину в матчі Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу обіграла Словаччину у третьому матчі Золотої Євроліги-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:21, 25:11).

Найкращою гравчинею матчу стала догравальниця Олександра Міленко (16 очок).

Золота Євроліга-2024

Груповий раунд, 3 тур

25 травня

Україна — Словаччина 3:0 (25:20, 25:21, 25:11)

Наразі в активі збірної три перемоги та друге місце в турнірній таблиці. В першому турі команда перемогла Словенію, а у другому взяла гору над Естонією. Зазначимо, що Україна є чинним переможцем турніру.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Австрії 26 травня.

Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024