Жіноча збірна України перемогла Словаччину в матчі Золотої Євроліги
Жіноча збірна України з волейболу обіграла Словаччину у третьому матчі Золотої Євроліги-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:21, 25:11).
Найкращою гравчинею матчу стала догравальниця Олександра Міленко (16 очок).
Золота Євроліга-2024
Груповий раунд, 3 тур
25 травня
Україна — Словаччина 3:0 (25:20, 25:21, 25:11)
Наразі в активі збірної три перемоги та друге місце в турнірній таблиці. В першому турі команда перемогла Словенію, а у другому взяла гору над Естонією. Зазначимо, що Україна є чинним переможцем турніру.
Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Австрії 26 травня.
Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024
- 26 травня: Австрія — Україна (Австрія)
- 31 травня: Чехія — Україна (Україна)
- 2 червня: Україна — Бельгія (Україна)