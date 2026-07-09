Жіноча збірна України U-22 з волейболу завершила Євро-2026 перемогою над Іспанією

Жіноча збірна України U-22 з волейболу завершила виступ на чемпіонаті Європи-2026 перемогою над Іспанією.

Зустріч завершилась з рахунком 3:1.

Найрезультативнішою у грі стала Андріана Павлик, в активі якої 27 очок.

Чемпіонат Європи U-22 2026 року

Груповий етап, 1 липня

Україна U-22 – Іспанія U-22 3:1 (21:25, 25:17, 25:22, 25:22)

Зауважимо, через попередні поразки від Туреччини та Нідерландів наша команда завчасно втратила шанси на вихід до півфіналу, куди, згідно з регламентом, потрапляють лише по дві найкращі збірні з кожної групи.

Нагадаємо, напередодні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам повернутися до міжнародних змагань. Це рішення було ухвалене після того, як Міжнародний олімпійський комітет зняв попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у світових турнірах.