Жіноча збірна України U-22 поступилася Туреччині в першому матчі Євро-2026
Жіноча збірна України U-22 з волейболу поступилася Туреччині у першому матчі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.
"Синьо-жовті" програли турчанкам 0:3 по сетах.
Україна – Туреччина – 0:3 (21:25, 15:25, 16:25)
Наступні матчі українки проведуть проти Нідерландів (8 липня) та Іспанії (9 липня).
Нагадаємо, що чоловіча збірна України U-22 стартувала на Євро-2026 з поразки від Ізраїлю 0:3. Потім "синьо-жовті" перемогли Польщу, а у фінальному груповому поєдинку - Португалію.
Проте у підсумку чоловіча збірна покинула Євро-2026. Україна посіла третє місце в групі з 5-ма балами та 2-ма перемогами. Хоча лідери квартету, Ізраїль та Польща, теж виграли по два рази, вони набрали по 6 очок.
Вирішальним стало те, що за перемогу над поляками на тайбрейку українці отримали не 3 очки, а лише 2, що завадило їм піднятися вище.