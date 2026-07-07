Жіноча збірна України U-22 поступилася Туреччині в першому матчі Євро-2026

Жіноча збірна України U-22 з волейболу поступилася Туреччині у першому матчі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.

"Синьо-жовті" програли турчанкам 0:3 по сетах.

Чемпіонат Європи U-22 2026 року

Груповий етап, 1 липня

Україна – Туреччина – 0:3 (21:25, 15:25, 16:25)

Наступні матчі українки проведуть проти Нідерландів (8 липня) та Іспанії (9 липня).

Нагадаємо, що чоловіча збірна України U-22 стартувала на Євро-2026 з поразки від Ізраїлю 0:3. Потім "синьо-жовті" перемогли Польщу, а у фінальному груповому поєдинку - Португалію.

Проте у підсумку чоловіча збірна покинула Євро-2026. Україна посіла третє місце в групі з 5-ма балами та 2-ма перемогами. Хоча лідери квартету, Ізраїль та Польща, теж виграли по два рази, вони набрали по 6 очок.

Вирішальним стало те, що за перемогу над поляками на тайбрейку українці отримали не 3 очки, а лише 2, що завадило їм піднятися вище.