Збірна України зіграє в матчі за 3 місце чемпіонату Європи U-20
Збірна України
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Збірна України з волейболу зіграє проти Чехії у матчі за 3 місце на чемпіонаті Європи U-20. Гра стартує о 16:00 за київським часом.
Чемпіонат Європи з волейболу. U-20.
Врнячка Баня, Сербія
Матч за 3 місце, 7 вересня
Україна — Чехія
Нагадаємо, у півфіналі українські волейболісти зазнали "сухої" поразки від Болгарії. У кожному сеті була рівна боротьба, але, на жаль, опонент краще проводив заключні розіграші.
Чехія також не взяла жодного сету в іншому матчі 1/2 фіналу, у якому їхнім суперником була Франція.
Склад збірної України U-20
Зв’язуючі: Денис Дегтяр, Денис Самсонов;
Догравальники: Ярослав Горобець, Максим Свиридов, Едуард Штерик, Євген Бойко, Микита Шаповалов;
Центральні блокуючі: Андрій Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Іван Челеняк;
Діагональні: Максим Тонконог, Олександр Бойко;
Ліберо: Микола Джуль, Віталій Кравченко.