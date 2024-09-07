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Збірна України зіграє в матчі за 3 місце чемпіонату Європи U-20

Руслан Травкін — 7 вересня, 09:57
Збірна України зіграє в матчі за 3 місце чемпіонату Європи U-20
Збірна України
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Збірна України з волейболу зіграє проти Чехії у матчі за 3 місце на чемпіонаті Європи U-20. Гра стартує о 16:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з волейболу. U-20.
Врнячка Баня, Сербія
Матч за 3 місце, 7 вересня

Україна — Чехія

Нагадаємо, у півфіналі українські волейболісти зазнали "сухої" поразки від Болгарії. У кожному сеті була рівна боротьба, але, на жаль, опонент краще проводив заключні розіграші.

Чехія також не взяла жодного сету в іншому матчі 1/2 фіналу, у якому їхнім суперником була Франція.

Склад збірної України U-20

Зв’язуючі: Денис Дегтяр, Денис Самсонов;

Догравальники: Ярослав Горобець, Максим Свиридов, Едуард Штерик, Євген Бойко, Микита Шаповалов;

Центральні блокуючі: Андрій Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Іван Челеняк;

Діагональні: Максим Тонконог, Олександр Бойко;

Ліберо: Микола Джуль, Віталій Кравченко.

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