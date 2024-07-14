Юнацька збірна України вчетверте поспіль програла на чемпіонаті Європи-2024

Юнацька збірна України U-18 поступилась Австрії в четвертому турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:17, 25:23, 26:24).

Чемпіонат Європи-2024

Софія, Болгарія

Груповий раунд, група 1

4 тур, 14 липня

Австрія U-18 — Україна U-18 3:0 (25:17, 25:23, 26:24)

Нагадаємо, Україна виступає у групі 1, де її суперниками окрім Австрії є команди Франції, Польщі, Фінляндії, Туреччини, Болгарії та Португалії. У першому турі українці зазнали поразки від поляків, в другому поступилися господарям турніру болгарам, а в третьому виявились слабшими за португальців.

Україна посідає останнє місце у групі та є єдиною командою, яка не набрала очок після чотирьох зіграних поєдинків.

Турнірна таблиця групи 1 Євро-2024 U-18

Наступний матч "жовто-сині" зіграють 15 липня проти однолітків з Фінляндії. Початок — о 12:30 за київським часом.

Напередодні національна команда України поступилась Єгипту в матчі за третє місце Кубку претендентів.