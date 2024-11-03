Суперліга: МХП-Ладижин та Решетилівка здобули перемоги

У неділю, 3 листопада, відбулося два матчі волейбольної Суперліги України сезону-2024/25.

МХП-Ладижин із Вінниці здолав чернігівський Буревісник. Перші два сети пройшли у рівній боротьбі – колективи обмінялися перемогами. Третій та четвертий господарі забрали більш впевнено.

Решетилівка переграла тернопільський клуб Поліція Охорони-ЗУНУ. Гості перший сет виграли з різницею в три м'ячі. Наступні дві партії Решетилівці далися значно легше.

Зазначимо, що обидві гри доводилося переривати через повітряні тривоги.

Чемпіонат України – Суперліга

3 листопада, 5 тур

МХП-Ладижин (Вінниця) – Буревісник (Чернігів) 3:1 (22:25, 25:22, 25:17, 25:19)

Поліція охорони (Тернопіль) – Решетилівка 0:3 (22:25, 16:25, 19:25)

Турнірна таблиця

Нагадаємо, чемпіоном сезону-2023/24 став Прометей. Колектив здолав Епіцентр-Подоляни в четвертому матчі серії та вдруге поспіль став переможцем Суперліги.