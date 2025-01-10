Решетилівка впевнено перемогла Буревісник у 4 турі Суперліги
volleyball.ua
У п'ятницю, 10 січня, відбудеться два матчі Суперліги України з волейболу.
Так, у першій зустрічі Решетилівка впевнено переграла Буревісник. Завдяки перемозі команда з Полтавської області закріпилася на 4-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 15 очок. Буревісник продовжує йти передостаннім, в активі клубу всього чотири залікові бали.
В іншому матчі дня Україна U-20 зіграє проти клубу Житичі.
Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
4 тур, 10 січня
Буревісник – Решетилівка 0:3 (15:25, 20:25, 20:25)
- 19:00 Україна U-20 – Житичі
Раніше головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеною заявкою на 2025 рік. У список увійшли 35 гравців, проте вибір тренерського штабу не є остаточним.