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Решетилівка впевнено перемогла Буревісник у 4 турі Суперліги

Олексій Мурзак — 10 січня 2025, 17:27
Решетилівка впевнено перемогла Буревісник у 4 турі Суперліги
volleyball.ua

У п'ятницю, 10 січня, відбудеться два матчі Суперліги України з волейболу.

Так, у першій зустрічі Решетилівка впевнено переграла Буревісник. Завдяки перемозі команда з Полтавської області закріпилася на 4-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 15 очок. Буревісник продовжує йти передостаннім, в активі клубу всього чотири залікові бали.

В іншому матчі дня Україна U-20 зіграє проти клубу Житичі.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
4 тур, 10 січня

Буревісник – Решетилівка 0:3 (15:25, 20:25, 20:25)

  • 19:00 Україна U-20 – Житичі

Раніше головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеною заявкою на 2025 рік. У список увійшли 35 гравців, проте вибір тренерського штабу не є остаточним.

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