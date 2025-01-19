Епіцентр-Подоляни здолали Житичі в матчі Суперліги
Епіцентр-Подоляни
У неділю, 19 січня, відбувся матч української Суперліги з волейболу, в якому зустрічались Епіцентр-Подоляни та Житичі.
Матч завершився перемогою команди з Хмельниччини з рахунком 3:1.
Після 12 зіграних матчів Епіцентр посідає перше місце у турнірній таблиці, випереджаючи житомирян на шість очок.
Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
5 тур, 19 січня
Епіцентр-Подоляни – Житичі 3:1 (25:14, 23:25, 25:18, 25:16)
Зазначимо, що в іншому матчі ігрового дня Новатор прийматиме збірну України U-20.
Нагадаємо, в минулому турі Житичі здолали саме команду з Хмельницького.