Епіцентр-Подоляни вдруге поспіль виграли Суперкубок України

У неділю, 3 листопада, Епіцентр-Подоляни розгромив Житичі-Полісся у матчі за Суперкубок України з волейболу-2024.

Матч завершився з рахунком 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).

Оскільки чемпіон України минулого сезону Прометей влітку було розформовано, трофей було розіграно між срібним та бронзовим призерами чемпіонату-2023/24.

Суперкубок України-2024 з волейболу

Чоловіки, 3 листопада

Епіцентр-Подоляни (Городок) – Житичі-Полісся (Житомир) 3:0 (25:19, 25:19, 25:20)

Команда з Городка стала володарем Суперкубку вдруге поспіль. У жовтні 2023-го Епіцентр-Подоляни вперше у своїй історії виграли почесний трофей, обігравши у чотирьох сетах Прометей (3:1).

У березні цього року Епіцентр-Подоляни стали володарями Кубка України, також здолавши Прометей.