Епіцентр-Подоляни вдруге поспіль виграли Суперкубок України
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У неділю, 3 листопада, Епіцентр-Подоляни розгромив Житичі-Полісся у матчі за Суперкубок України з волейболу-2024.
Матч завершився з рахунком 3:0 (25:19, 25:19, 25:20).
Оскільки чемпіон України минулого сезону Прометей влітку було розформовано, трофей було розіграно між срібним та бронзовим призерами чемпіонату-2023/24.
Суперкубок України-2024 з волейболу
Чоловіки, 3 листопада
Епіцентр-Подоляни (Городок) – Житичі-Полісся (Житомир) 3:0 (25:19, 25:19, 25:20)
Команда з Городка стала володарем Суперкубку вдруге поспіль. У жовтні 2023-го Епіцентр-Подоляни вперше у своїй історії виграли почесний трофей, обігравши у чотирьох сетах Прометей (3:1).
У березні цього року Епіцентр-Подоляни стали володарями Кубка України, також здолавши Прометей.