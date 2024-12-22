Епіцентр-Подоляни розгромив ДСО Тернопіль, Новатор поступився МХП-Вінниці в Суперлізі
У неділю, 22 грудня, відбулось два матчі Суперліги України з волейболу.
Лідер чемпіонату Епіцентр-Подоляни у трьох сетах розгромив ДСО Тернопіль.
Також без боротьби завершився і поєдинок між Новатором та МХП-Вінницею. Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 за сетами.
Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
22 грудня
Епіцентр-Подоляни – ДСО Тернопіль 3:0 (25:17, 25:18, 25:11)
Новатор – МХП-Вінниця 0:3 (15:25, 19:25, 17:25)
Нагадаємо, напередодні Епіцентр-Подоляни переграв МХП-Вінницю, ДСО Тернопіль у 5 сетах здолав Новато