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Епіцентр-Подоляни розгромив ДСО Тернопіль, Новатор поступився МХП-Вінниці в Суперлізі

Станіслав Лисак — 22 грудня 2024, 16:55
Епіцентр-Подоляни розгромив ДСО Тернопіль, Новатор поступився МХП-Вінниці в Суперлізі

У неділю, 22 грудня, відбулось два матчі Суперліги України з волейболу.

Лідер чемпіонату Епіцентр-Подоляни у трьох сетах розгромив ДСО Тернопіль.

Також без боротьби завершився і поєдинок між Новатором та МХП-Вінницею. Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 3:0 за сетами.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
22 грудня

Епіцентр-Подоляни – ДСО Тернопіль 3:0 (25:17, 25:18, 25:11)

Новатор МХП-Вінниця 0:3 (15:25, 19:25, 17:25)

Нагадаємо, напередодні Епіцентр-Подоляни переграв МХП-Вінницю, ДСО Тернопіль у 5 сетах здолав Новато

Суперліга з волейболу

Суперліга з волейболу

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