Україна U-20 у чотирьох партіях обіграла Буревісник у матчі 4 туру Суперліги

У неділю, 12 січня, у межах четвертого туру української Суперліги з волейболу заплановані два матчі.

У першому поєдинку зійшлися Буревісник та збірна України U-20, які проводили третю гру за останні три дні.

Україна U-20 здобула перемогу з рахунком 3:1 та повернулася на четверте місце таблиці. Буревісник у свою чергу залишився передостаннім, маючи в активі чотири очки.

О 14:00 розпочнеться другий матч, у якому Решетилівка зіграє з Житичами.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

4 тур, 12 січня

Буревісник – Україна U-20 1:3 (16:25, 14:25, 25:20, 17:25)

14:00 Решетилівка – Житичі

Раніше стала відома причина, чому Юрій Гладир відмовився від виступів за національну збірну України, завершивши міжнародну кар'єру ще в 2011 році.