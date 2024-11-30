Епіцентр-Подоляни залишився непереможним, Решетилівка вирвала перемогу над Поділлям у 3 турі Суперліги

У суботу, 30 листопада, пройшли перенесені матчі 3 туру української Суперліги з волейболу.

Лідер чемпіонату України Епіцентр-Подоляни не зазнав труднощів у матчі з Буревісником, вигравши 3:0. Команда з Городку залишається непереможною після шести матчів Суперліги.

Друга гра вечора подарувала п'ять сетів. І як і днем раніше, це відбулося за безпосередньої участі Решетилівки. Тільки цього разу вона здобула перемогу, обігравши Поділля.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга

3 тур, 30 листопада

Епіцентр-Подоляни – Буревісник 3:0 (25:14, 25:15, 25:12)

Поділля – Решетилівка 2:3 (25:23, 22:25, 28:26, 16:25, 13:15)

Нагадаємо, що днем раніше відбулися перенесені матчі другого туру Суперліги.

Решетилівка була близькою, щоб створити диво, відігравшись з 0:2. Але команда все ж програла МХП-Ладижину.