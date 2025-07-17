Ми були аутсайдерами, але дали бій: Полуян прокоментував драматичну поразку України від Італії в Лізі націй
Догравальник збірної України з волейболу Тимофій Полуян прокоментував прикру поразку від збірної Італії в межах третього ігрового тижня Ліги націй.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Насправді грали дуже добре. Почали дуже нервово, бо грали проти чемпіонів світу, які почали одразу грати у свій волейбол та показувати свій рівень. Для нас це було досить незвично, особливо після гри з Нідерландами, після п'яти партій. Але, гадаю, що у третій партії наступив перелом, та й італійці втомилися. Завдяки цьому дійшли до п'ятого сету, але, на жаль, програли, трішки не вистачило.
Як сказав тренер, всі матчі важливі. Ми були аутсайдерами, але дали бій, майже виграли. Далі буде лише важче, тож треба витискати максимум. Це буде дуже важко, особливо після двох днів, коли зіграли по п'ять партій. Будемо намагатися та боротися за цю путівку у Фінал восьми", – сказав Полуян.
Зауважимо, що поєдинок завершився прикрою поразкою українців на тай-брейку. Проте в України шість перемог після десяти матчів, і вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми.
Нагадаємо, "синьо-жовті" після перемоги над Нідерландами зберегли місце у Лізі націй на наступний сезон. Наступний матч команда зіграє проти Сербії у п'ятницю, 18 липня.