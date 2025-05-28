Збірна України зіграє проти Польщі на турнірі Silesia Cup-2025

Збірна України з волейболу зіграє проти команди Польщі на товариському турнірі Silesia Cup-2025.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 28 травня, у польському місті Катовіце. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі Polsat Sport 2.

Silesia Cup-2025

28 травня

20:00 Україна – Польща

Участь у турнірі візьмуть чотири національні команди: Польща, Україна, Болгарія та Німеччина. Змагання триватимуть три дні, під час яких відбудуться по два матчі щодня.

Нагадаємо, що в сезоні збірних 2025 року наша команда вперше зіграє у Лізі Націй, а восени поїде до Філіппін на матчі групового етапу чемпіонату світу-2025.

15 травня на офіційному сайті міжнародної федерації волейболу (FIVB – ФІВБ) з’явився розширений склад збірної України з волейболу на матчі Ліги націй-2025.