Сербський тренер Нікола Грбич, який з 2022-го очолює збірну Польщі з волейболу, розповів про збройні конфлікти на Балканах та діяльність Північноатлантичного альянсу. Він не розуміє, чому НАТО досі існує.

Слова Грбича цитує Przegladsportowy.onet.pl.

"(Конфлікти на Балканах – прим.) Це складна тема. Я знаю, що серби ніколи не розпочинали війни, щоб захопити територію, яка не була їхньою. Кожна війна була тому, що вони мали захищати свою територію: Болгарія, Німеччина, Туреччина, Австро-Угорщина. Ми завжди захищали те, що було нашим. Це наша історія. Але, на жаль, я відчуваю, що нас сприймають як найгірших. До нас не ставляться як до хорватів чи мусульман. Ми найгірші з усіх", – розпочав він, пригадавши країни, з якими воювали серби протягом XIX-XX століття.

Грбич також поділився своєю думкою щодо НАТО, згадавши бомбардування Белграда в 1999 році.

"У нас був 1999 рік. Бомбардування Белграда протягом двох з половиною місяців у самому серці Європи, тому що Америка хотіла показати, що НАТО важливе. Що нам все ще потрібне НАТО. Я чесно кажучи, не маю уявлення, чому НАТО досі існує. Я не думаю, що ми, як серби, найкращі чи найрозумніші у світі. Але ми не такі погані, як багато хто думає. Я сподіваюся, що це враження у людей зміниться в майбутньому", – заявив 52-річний тренер.

Фахівець очолив збірну Польщі в 2022-му. Під його керівництвом ця команда виборола срібло ОІ-2024 та бронзу ЧС-2025. В якості гравця найкращим досягненняс Ніколи є перемога на Олімпіаді-2000.