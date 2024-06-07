На війні з Росією загинув ексгравець Буревісника
4 червня на фронті загинув колишній ліберо чернігівського Буревісника-ШВСМ Андрій Педора.
Про це повідомляє ФВУ.
35-річний боєць загинув в боях за Україну.
Похорон відбудеться у суботу, 8 червня, в Чернігові. Поминальна служба розпочнеться о 9:00 в Катерининській церкві.
Напередодні виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що внаслідок агресії Росії загинули 456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних.
Також було зруйновано понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури.