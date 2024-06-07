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На війні з Росією загинув ексгравець Буревісника

Олександр Булава — 7 червня, 00:55
На війні з Росією загинув ексгравець Буревісника

4 червня на фронті загинув колишній ліберо чернігівського Буревісника-ШВСМ Андрій Педора.

Про це повідомляє ФВУ.

35-річний боєць загинув в боях за Україну.

Похорон відбудеться у суботу, 8 червня, в Чернігові. Поминальна служба розпочнеться о 9:00 в Катерининській церкві.

Напередодні виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що внаслідок агресії Росії загинули 456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних.

Також було зруйновано понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури.

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