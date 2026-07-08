Капітан збірної Венесуели з волейболу загинув разом із родиною після землетрусів

Капітан чоловічої збірної Венесуели з волейболу Вільнер Рівас загинув разом із дружиною Маріанхель Перес та маленьким сином Тео.

Про смерть спортсмена повідомила Венесуельська федерація волейболу.

За інформацією федерації, останки родини Рівасів були знайдені 5 липня в резиденціях Лос-Монхес у районі Плайя-Ґранде. Волейболіст та його рідні зникли безвісти 24 червня після потужних землетрусів, які сколихнули частину країни.

"Венесуельська федерація волейболу приєднується до всієї волейбольної родини країни у зв'язку зі смертю Вільнера Ріваса, Маріанхель Перес та Тео Ріваса після руйнівних землетрусів, які вразили країну 24 червня", – йдеться у заяві федерації.

Вільнеру Рівасу був 31 рік. Він виступав на позиції догравальника та був одним із лідерів національної збірної Венесуели.

Професійну кар'єру волейболіст розпочав у 2013 році в клубі Дістріто Кепітал із Каракаса. Згодом Рівас виступав у Європі, зокрема за швейцарську Лозанну, турецький Афьон Беледіє Юнташ та французький Норбон. Також у його кар'єрі були клуби з Лівану, Катару, Аргентини, Кувейту та Італії.

На клубному рівні Рівас здобував Суперкубки Швейцарії та Катару, а також двічі ставав чемпіоном Катару.

У складі збірної Венесуели волейболіст виграв Боліваріанські ігри-2017 та Панамериканський кубок-2025, де був визнаний найкращим гравцем турніру (MVP). Також Рівас отримав нагороду найкращого блокуючого Кубка Америки-2025.

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